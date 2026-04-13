La Policía Local identifica y detiene a uno de los grafiteros más activos de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Gracias a la alerta de un vecino, la Policía de Aranda ha logrado identificar a uno de los grafiteros más activos, el autor de la firma Posa. El joven se encontraba realizando una pintada en la Avenida General Gutiérrez a las 3.30 de la pasada madrugada. Al sentirse observado, abandonó el lugar, regresando poco después para continuar con la pintada.

Tras recibir el aviso, dos patrullas se desplazaron al lugar de los hechos, donde los agentes localizaron una pintada de reciente ejecución e identificaron a su presunto autor, que portaba el material necesario para su realización. En la declaración, el individuo admitió la autoría de esta y otras tantas idénticas realizadas en el municipio.

En el momento de la intervención, el hombre se encontraba acompañado de una mujer que, presuntamente, realizaba funciones de observación del entorno, con el fin de alertar de la posible presencia de ciudadanos o de la Policía.

Grafiti en el barrio de Santa CatalinaPolicía Local

Según explican desde el Ayuntamiento de Aranda, la realización reiterada de grafitis sin autorización puede constituir un delito de daños, tipificado en el artículo 263 del Código Penal, cuando los desperfectos ocasionados sean económicamente evaluables. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha confirmado que las pintadas pueden suponer un menoscabo del bien, al implicar costes de limpieza y restauración, y no un simple deslucimiento cuando revisten cierta entidad o reiteración.

En el presente caso, el detenido fue sorprendido mientras realizaba una de las pintadas y, posteriormente, reconoció la autoría de numerosas más, hechos que han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial, a quien corresponde determinar su calificación penal.

Según la Ordenanza Reguladora para la limpieza viaria y ornato público, “queda prohibido realizar inscripciones o pintadas en paredes, muros, columnas, quioscos, cabinas, fachadas, farolas, verjas, papeleras, contenedores, mobiliario urbano, etc.”

Grafiti en el polígono residencialPolicía Local

Las infracciones leves tienen una sanción económica de 750 euros por pintada, sumando 100 euros más por cada pintada adicional, hasta un máximo de 1.500 euros. En los casos de infracciones graves, la sanción podría llegar a los 3.000 euros. En los casos en los que se realice en un monumento o bien de interés cultural, se trataría de un delito contra el Patrimonio.

La Policía Local continúa desarrollando actuaciones encaminadas a prevenir y erradicar este tipo de conductas, que, lejos de constituir expresiones de arte urbano, deterioran la imagen de la ciudad y ocasionan daños en bienes públicos y privados, con el consiguiente perjuicio para el conjunto de los arandinos.

Asimismo, la Policía Local agradece la colaboración ciudadana, cuya implicación resulta fundamental, y recuerda la importancia de avisar de manera inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al teléfono de emergencias 112 cuando se detecte la comisión de este tipo de hechos.