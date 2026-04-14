Gumiel de Mercado saca a licitación cinco parcelas para la construcción de viviendas

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

A sabiendas de que uno de los principales problemas a la hora de repoblar los pueblos es la falta de vivienda, el alcalde de Gumiel de Mercado ultima los preparativos para sacar adelante una nueva licitación de cinco parcelas en la zona conocida como La Ermita. “Ya tenemos cuatro personas interesadas. Hay ilusión y eso se nota en el ambiente”, asegura el primer edil, Pedro Gómez Marino.

Ubicadas en la zona sur del pueblo, junto a las piscinas y con buenas vistas del entorno, cada parcela cuenta con una superficie de 408 metros cuadrados y un precio de salida de 23.000 euros. “Los interesados deberán presentar su oferta antes de las 14.00 horas del 4 de mayo”, anima, convencido de que “obra llama a obra”. “Es nuestra manera de seguir creciendo”, afirma.

El alcalde está decidido a no repetir errores del pasado, como el de hace 25 años, cuando, en el inicio de este proyecto de viviendas, el Consistorio ofertó las parcelas en su totalidad sin tenerlo urbanizado. Al no tener capacidad económica en las arcas municipales, el proyecto se guardó en un cajón, salvo las dos casas que dieron el primer paso. Tras la licitación de 2012, a día de hoy suman 3 viviendas, una de ellas con parcela doble, y está pendiente la construcción de las últimas dos adjudicadas. “La calle central ya está acondicionada, así como la que da acceso a las piscinas y la urbanización, y ahora vamos a terminar la calle norte”, detalla el primer edil.

Gumiel de MercadoL.V.

Lo cierto es que Gumiel de Mercado es uno de los pocos pueblos que pueden presumir de desafiar a la despoblación en plena España vaciada. “Según el último censo que hemos conocido este mes, hemos crecido de nuevo con seis nuevos empadronados, con los que sumamos 414”, celebra, convencido de que el pueblo tiene dos ventajas fundamentales, la cercanía a Aranda de Duero y la calidad de vida. “Aquí se vive muy bien”, asegura.

Reformas en la escuela y en las piscinas

Sobre su mesa hay proyectos importantes, como la próxima reforma de la escuela, donde van a renovar la carpintería y la iluminación, así como sustituir las ventanas, renovar la parte vieja de la cubierta del patio y poner tarima en el suelo del aula de la planta baja. Con un presupuesto de 70.000 euros, la Diputación subvencionará 24.000 y las arcas municipales abonarán el resto. “Las obras comenzarán en verano, aprovechando las vacaciones escolares”, adelanta.

El segundo gran proyecto para este año se centra en las piscinas municipales. Gracias a una subvención de 30.000 euros que les ha otorgado el Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación de Burgos, van a poder adecuar la piscina infantil a la normativa vigente. “No va a ser una piscina normal, tendrá juegos como la de Gumiel de Izán. De hecho, nos la hace el mismo arquitecto”, destaca, con la esperanza de conseguir que la Asociación ADRI Ribera financie los otros 18.000 euros necesarios. “De forma paralela, acabamos de sacar a licitación la gestión del bar de la piscina, que da mucho juego en verano”, concreta.

Gobernanza de Pequeños Municipios

Decidido a unir esfuerzos, el alcalde gumieliense acogió la última asamblea anual de la Asociación ‘Gobernanza de Pequeños Municipios’, una agrupación sin ánimo de lucro que reúne ya a 40 pueblos con el fin de solventar las dificultades de gestión en el medio rural. Como uno de los promotores, Pedro Gómez Marino considera básico que los alcaldes se unan. “Buscamos iniciativas que ayuden a mejorar la gestión diaria de los pequeños ayuntamientos, con el fin de poder optimizar recursos y mejorar los servicios que reciben nuestros vecinos”, termina.

Exposición militar

Por otro lado, durante esta semana, hasta el 17 de abril, un escuadrón del Regimiento Alcázar de Toledo realiza unas jornadas de instrucción y adiestramiento en Gumiel de Mercado. Dentro de esta iniciativa, el jueves 16 de abril habrá una exposición de material y vehículos militares frente a las piscinas municipales.

Las novedades se extienden al Mesón El Viso, un referente en la gastronomía de la Ribera, con platos estrella como el cocido, las croquetas o la tortilla de patatas. Tras lograr varios premios provinciales y nacionales, ultima la obra de ampliación, con la que pretende consolidarse como un referente de calidad en Castilla y León. “Para Gumiel es un lujo”, agradece su alcalde.