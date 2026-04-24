La Tertulia rememora los diez momentos emblémáticos del siglo XX en Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La asociación cultural La Tertulia profundizará el próximo martes, 28 de abril, en los diez momentos históricos más emblemáticos de Aranda del siglo XX. La iniciativa se enmarca dentro del ciclo 'Las tertulias de La Tertulia', y tendrá lugar a las 20.30 horas en su salón de la plaza Mayor.

El encargado de dirigir la ponencia será Máximo López Vilaboa, licenciado en Derecho, investigador, divulgado e historiador. “Es un actividad abierta tanto a socios como al público general hasta completar aforo”, animan desde la junta directiva.