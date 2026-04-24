Villalba innova con su primer Mercado de Artesanía y un programa plagado de actividades
La jornada festiva tendrá lugar el sábado 25 de abril e incluyirá desgutaciones, música y un sorteo
El municipio de Villalba de Duero acogerá mañana sábado, 25 de abril, la primera edición del Mercado de Artesanía, una iniciativa organizada por la asociación ADC Villalba que reunirá a numerosos artesanos y vecinos en una jornada llena de actividades.
Según explica su alcalde, Alberto Rasero, el mercadillo abrirá sus puertas de 11:00 a 15:00 horas, con una amplia variedad de productos hechos a mano, desde velas artesanales y bisutería hasta ropa, cosmética natural y productos gastronómicos como quesos, miel, dulces y guisos tradicionales. En total, participarán 18 puestos que mostrarán el talento del trabajo artesanal de la zona.
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La jornada contará además con animación musical a cargo de Los Charangatos, que pondrán ritmo al evento, así como un taller y exhibición de batucada programado entre las 12:15 y las 13:45 horas.
Uno de los momentos destacados será el 'Vermut Torero', organizado con la colaboración del Bar Federico, donde los asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita de jamón y tortilla.
Como incentivo adicional, se ha organizado un sorteo entre las personas que realicen compras. El premio será una cena para dos en el bar Somatén de Aranda de Duero.