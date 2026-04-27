El barrio de Santa Catalina gana 18 meses para justificar las ayudas del ARU

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Respiro para el barrio de Santa Catalina. Las comunidades de vecinos inmersas en la primera fase del Área de Regeneración Urbana (ARU) podrán justificar las facturas para recibir la subvención hasta octubre de 2027, lo que supone una ampliación de 18 meses respecto al plazo inicial. Desde el equipo de gobierno de Antonio Linaje celebran que las reuniones mantenidas con este propósito hayan obtenido resultado.

Hay que recordar que no es un caso individual. Ante un problema común de falta de mano de obra en el sector de la construcción, y las dificultades existentes para cumplir los plazos exigidos por los fondos europeos Next Generation, todas las administraciones han tramitado la solicitud.

Licitación

Pese a esta ampliación, el Ayuntamiento de Aranda trabaja, asegura, con el reto de cumplir los plazos establecidos en el proceso de licitación, que fijaban el mes de septiembre de 2026 como fecha de referencia.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se ha solicitado a la Junta de Castilla y León que estudie la posibilidad de ampliar la financiación con el fin de poder incluir en la actuación todos los bloques, incluidos los tres portales que han quedado fuera de la financiación actual.

Según explica el equipo de gobierno, el Ayuntamiento sigue realizando las gestiones y coordinación necesarias con el resto de las administraciones implicadas para avanzar en el desarrollo del proyecto del ARU de Santa Catalina.