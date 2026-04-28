Aranda sufrió en 2025, ocho accidentes laborales graves y uno con resultado de muerte

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aunque los accidentes laborales registraron el año pasado un descenso en Aranda, 2025 terminó con 8 accidentes laborales graves y un fallecido, que pereció al sufrir un accidente de tráfico mientras se desplazaba a su centro de trabajo.

En el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, las dos organizaciones sindicales, UGT y CCOO, recalcan la importancia de la prevención y la concienciación. Según sus datos, en Castilla y León se produjeron en 2025 un total de 62.651 accidentes de trabajo y 53 personas murieron en accidente laboral. En Aranda de Duero contabilizaron 720 accidentes laborales.

Aplastamiento

En detalle, de los 8 accidentes graves producidos en la capital ribereña, la gran mayoría se produjeron por atrapamiento o aplastamiento de miembros inferiores o superiores. De los 8 accidentes graves, tres se produjeron en industrias, tres en servicios, uno en construcción y uno en el sector agrario.

De los accidentes leves, continúa el portavoz de CCOO en Aranda y la Ribera, Rubén Ramos, todos los sectores mejoran sus cifras de seguridad, salvo el sector agrario, que sube un 2,17% en siniestralidad. La bajada más significativa, según sus datos, es la construcción, con una disminución de incidentes del 28% con respecto al ejercicio 2024.

Rubén Ramos extiende su preocupación a los problemas de salud mental y pide “no meter en el mismo saco” a los trabajadores que sufren una baja laboral médica con los que aprovechan el sistema para no acudir a su puesto de trabajo. “Cuando te dan una baja, es un médico el que te analiza”, zanja.