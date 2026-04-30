Aranda reconoce a su propio talento artístico con la presentación del proyecto Vira

Imagen de archivo de una exposición en la Casa de Cultura de ArandaECB

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aranda, junto a la Asociación Vira, Visión e Iniciativa Ribereña de Arte, impulsa el proyecto cultural Vira, una iniciativa creada por artistas de la comarca, que se presentará públicamente el 2 de mayo, a las 18.00 horas en la plaza del Trigo.

El acto incluirá el revelado de lonas artísticas con intervenciones en distintos espacios públicos del entorno de la plaza del Trigo, Santa María y la plaza Mayor, y contará con dos conciertos de artistas arandinos, AJoke y Álvaro Sola, reforzando el carácter local de la propuesta.

Tras esta presentación, el proyecto continuará con la inauguración de la exposición ‘Emergiendo desde las raíces’, que podrá visitarse del 8 de mayo al 4 de junio en las salas de exposiciones de la Casa de Cultura, salvo los días 2 y el 22 de mayo por cierre excepcional de la instalación.

Visión e Iniciativa Ribereña de Arte

La Asociación Vira nace con el objetivo de dar visibilidad al talento artístico de Aranda y la Ribera del Duero, especialmente a una generación de creadores que, pese a haber desarrollado parte de su trayectoria fuera de su ciudad, mantiene un vínculo estrecho con su lugar de origen.

Vira se plantea como un espacio colectivo de encuentro entre disciplinas, procesos y miradas diversas. En él, el arte regresa a su punto de partida para transformarse y crecer desde lo común.