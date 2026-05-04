A prisión por agredir a un joven con un adoquín en Aranda

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La sección de Instrucción (plaza 1) del Tribunal de Instancia de Aranda de Duero ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el joven que agredió a otro con un adoquín el pasado jueves en el barrio de Santa Catalina de la localidad burgalesa. El juzgado lo investiga por un intento de homicidio.

Los hechos se produjeron el pasado jueves, cuando una pelea entre dos jóvenes en el barrio de Santa Catalina acabó con una brutal agresión con un adoquín. El centro de emergencias del 1-1-2 recibió varias llamadas a las 13.15 horas en las que se alertaba de que se estaba produciendo una pelea en entre las calles Diego de Avellaneda y Pizarro.

Los alertantes informaban de que uno de ellos había golpeado al otro con una piedra o ladrillo. Posteriormente, se pudo confirmar que le dio varios golpes con un adoquín.

El centro de emegencias del 1-1-2 dio aviso a Policía Local, y a Policía Nacional y a Sacyl, que envió una UVI móvil. El suceso provocó inmediatamente un gran revuelo en el barrio y en poco tiempo empezaron a circular imágenes y vídeos del lugar del incidente.

En uno de los vídeos un vecino narraba que uno de ellos le había dado numerosos golpes mientras decía "terrible, esto es terrible, es terrible este barrio". En otras imágenes que circulaban por redes sociales se podía ver el despliegue policial y a dos agentes de la Policía junto al agredido, tendido en el suelo, inmóvil. En una de las imágenes se puede ver junto a sus pies un par de adoquines.

Al lugar de la agresión se desplazó una UVI móvil, cuyo personal atendió y después trasladó al herido al hospital Santos Reyes. Después, ante la gravedad de las heridas, fue trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

La Policía investiga si esta agresión está relacionada con un altercado previo que han podido tener estos jóvenes en el que uno de ellos le habría agredido con un arma blanca, provocándole un corte en un brazo. En vez de denunciar la agresión, decidió tomarse la justicia por su mano. Después, éste habría ido en busca de su agresor y le habría golpeado con un adoquín. Al parecer, ambos ya se conocían previamente.