El comercio de Aranda resiste con nuevas fórmulas de atraer a los clientes

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Internet, aseguran, ha hecho mucho daño, pero el comercio local de Aranda resiste y lanza un mensaje claro. “Aquí los clientes encuentran cercanía y un trato personalizado y de postventa”, anima la presidenta de la asociación de comerciantes Acoa, Susana de las Heras.

Aunque es cierto que ha habido cierres por jubilación, también hay aperturas, como la de 'Mis 5 Soles', que Jenifer Gallegos acaba de abrir en las galerías de la calle Isilla. El nombre se inspira en sus cinco hijos, de 2, 4, 7, 14 y 17 años, y apuesta por lo artesanal, con productos elaborados por ella misma y personalizados para cada cliente. “Hago neceseres, mochilas y toallas a juego, neveras, capazos y vestiduras de carritos de bebés”, explica desde su tienda-taller, donde el cliente elige todo, desde los tejidos hasta la combinación y el bordado. “Estoy muy contenta porque, desde que abrí hace casi dos meses, no he parado”, afirma ilusionada.

Con cinco hijos, dar el paso ha sido todo un reto. “Siempre se me han dado muy bien las manualidades y, tras trabajar muchos años en comercios, mis amigas y mi marido me animaron”, agradece especialmente a su pareja, Juanma. “Él se hace cargo de los niños desde que sale de trabajar, a las 17.00 horas. Sin su respaldo, esto sería imposible”, subraya.

Escaparates de verano

La asociación de comerciantes Acoa sigue, por su parte, buscando nuevas fórmulas para atraer a los clientes. De cara al verano, activará una nueva edición de los 'Escaparates de verano'. Todos los sábados de julio y agosto, en horario comercial, habrá promociones, sorteos y premios para los clientes. “Este verano, salir de compras tiene premio”, anima la presidenta de Acoa, Susana de las Heras.

Once comercios sacarán sus productos a la calle. “Queremos que la gente se anime, pasee y disfrute descubriendo novedades y aprovechando ofertas especiales porque en Aranda hay casi de todo, y lo que no hay, lo encontramos”, asegura al destacar la importancia de apostar por el comercio local “con la atención personalizada de siempre”. “Si el comercio está abierto, hay vida en la calle y también seguridad. Su futuro depende de todos”, apremia.

En esta ocasión participan los comercios Cannes, Carlin, Floristería Castilla, CKC Gold, H2O, Kuucadas, Marabela, Nottingham, Óptica Lens, Top Queens y Un Lugar en el Mundo. “Es una buena iniciativa porque anima las calles”, destaca Sagrario desde su tienda de la plaza Mayor, H2O.

Según explica Sagrario, tras el adelanto del calor, que paró un poco la temporada de invierno, estos días de lluvia y, sobre todo, el regreso del frío han recuperado la venta de cazadoras de entretiempo y gabardinas. “Mayo suele ser un buen mes de venta”, afirma.

Sagrario invita a los ribereños y turistas a descubrir las novedades de un comercio muy variado. “Aquí se puede entrar, tocar, probarse y es buenísimo para mejorar el estado de ánimo”, defiende con ilusión porque “cuando una prenda encaja y te hace sentir guapa, es sinónimo de felicidad”.

Aunque antes la campaña de rebajas se concentraba, ahora se diluye un poco más porque “siempre hay ofertas a tener en cuenta”.

José muestra uno de sus tocadosL.V.

Originalidad

A la hora de contactar proveedores, la mayoría busca productos diferenciados. “Intento traer siempre cositas diferentes y un poco originales”, explica José desde 'Un Lugar en el Mundo', una tienda especializada en regalos donde uno encuentra desde ropa hasta complementos o decoración. “Hago también tocados personalizados para eventos y la verdad es que voy bien”, celebra.

En el caso de Gonzalo, es la tercera generación del bazar Acebes, una tienda que comenzó como un zoco en 1958 y que ahora, tras una renovación exhaustiva, está especializada en menaje de cocina y mesa. “Intento estar a la última y traer productos que sean útiles, pero también decorativos”, sostiene.

Ambos coinciden: para que el comercio mejore haría falta habilitar más plazas de aparcamiento. “Muchos clientes, tanto de pueblos como los que viven en el polígono residencial, se quejan y me dicen que vendrían más si fuese más fácil aparcar el coche”, reclama José.

Una nueva vida para los traspasos

Decididos a dar continuidad a las empresas que funcionan, pero que cierran por jubilación, la asociación de empresarios Asemar se ha adherido al programa de FAE-Burgos y ha puesto en marcha la oficina de transferencia de negocios, un punto de encuentro entre comerciantes que incluye un servicio de acompañamiento en el que el nuevo gerente podrá conocer de primera mano el funcionamiento total del negocio. “En Asemar, desde la escuela de emprendedores, ayudamos a todo el que quiera abrir su negocio”, subraya la gerente de Asemar, Isabel Berdón.

En las galerías de la calle Isilla, tras unos años con varios locales vacíos, la actividad se ha recuperado. Según explica la comercial Ana Izquierdo, junto a 'Mis 5 Soles' también han abierto un establecimiento de estética y una peluquería de hombres, y se ha trasladado desde la calle Béjar Tecnoshop. “La principal ventaja de las galerías es que estás en la mejor calle comercial, pero no tienes que afrontar precios prohibitivos. Aquí pagan el 50%”, concluye.