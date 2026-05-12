El Ayuntamiento de Aranda duplica las ayudas a los ampas de los colegios

Imagen de la carrera solidaria organizada por el colegio Vera Cruz a favor de la lucha contra la leucemia infantilECB

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno de Sentir Aranda ha anunciado que duplicará las ayudas que reciben de forma anual las asociaciones de padres de los colegios para la práctica deportiva de los alumnos.

Según explica el concejal Guillermo López, el presupuesto municipal para las subvenciones de concurrencia competitiva destinadas a las AMPAs pasará de 30.000 a 60.000 euros este año.

Además, cambia un criterio fundamental con el fin de facilitar el acceso al deporte a todos los niños, independientemente de la capacidad económica de sus familias. A partir de ahora, la cuantía no dependerá del número de socios que tenga cada asociación de padres y madres, sino que se guiará por el número total de alumnos del centro escolar. “Con esta iniciativa pretendemos favorecer la integración social, principalmente con la población migrante, que tiene menos posibilidades de acceder”, argumenta el edil.