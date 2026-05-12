El Ayuntamiento de Aranda externalizará el arreglo del parque El Barriles y de La Isla

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tres meses después de la gran riada de febrero, el Ayuntamiento de Aranda va a sacar a licitación el pliego para arreglar el parque de La Isla y del Barriles, dos espacios muy utilizados que quedaron gravemente afectados por la subida del agua del 14 y 15 de febrero.

Según explica el nuevo concejal responsable, Juan Manuel Martín Abad, tras la expulsión del concejal de IU Carlos Medina, ya ha solicitado distintos presupuestos para sacar a contratación el arreglo de todos los caminos del parque de La Isla, donde habrá que suprimir los surcos provocados por la riada. Además deberán mejorar la canalización del agua para evitar que el “agua entre con tanta fuerza”.

Estado actual del parque El BarrilesL.V.

La actuación se extenderá a las zonas infantiles de La Isla y del Barriles. Por el momento, los pintores ya han comenzado a arreglar el quiosco del Barriles, donde queda todavía mucho por hacer.