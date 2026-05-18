La VII Feria ‘Sotillo, el Vino y Yo’ contará con servicio de autobús desde Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Feria ‘Sotillo, el Vino y Yo’ contará este año con un servicio de autobús desde Aranda de Duero, una novedad que los organizadores han querido incluir para facilitar a los asistentes que disfruten de la feria el domingo 7 de junio.

El autobús saldrá de los Jardines de Don Diego a las 11:00 horas mientras que el regreso desde Sotillo está previsto a las 17:00 horas. El precio del billete es de 5 euros y se podrá adquirir en el bar La Milla de Aranda.

En cuanto a las entradas anticipadas para asistir a esta feria popular se podrán comprar vía online, con un precio de 15 euros, hasta el domingo 24 de mayo. También se podrán adquirir el mismo día de la feria, el domingo 7 de junio, en la caseta ubicada en la zona de inauguración, al precio de 18 euros. Cada entrada da derecho a una copa grabada con el anagrama de la feria, un portacopas y la degustación de cuatro vinos y cuatro tapas.

Este año, el municipio invitado es Gumiel de Izán y participan 12 bodegas de la denominación de origen Ribera del Duero. El evento, que está incluido en el calendario de ferias de la Junta de Castilla y León y en cuya organización participa la Diputación de Burgos, contará además con distintas actividades paralelas.

Como anticipo, el sábado habrá una cata de vinos de albillos singulares, a cargo de la sumiller Sandra Plana, y una carrera entre bodegas.

El domingo, durante la feria, habrá distintas actuaciones musicales en el cerro de San Jorge, donde se ubicarán las bodegas participantes. También habrá una actuación de folclore al inicio y, como novedad, una exposición de vehículos de rally a cargo de KTR Racing.

Además de abrir las bodegas subterráneas, se ofrecerá a los asistentes una visita guiada a la iglesia de la localidad a las 12:15 horas.