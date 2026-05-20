Rodaje en la Ribera del Duero. Patricia Conde, Edurne, Elena Irueta y Alejo Sauras en la nueva comedia familiar

Rodaje en Ribera del Duero. Elena Irueta ha actuado en películas de ​éxito como Patria y Ocho apellidos marroquísL.V.L.

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Ribera del Duero se ha convertido en el escenario principal del rodaje de la nueva película de comedia de las productoras Onza y A contracorriente. El film, que se lanzará primero en cines a nivel nacional y luego en plataformas, cuenta con un reparto coral formado por actores y actrices como Elena Irueta, Alejo Sauras, Paula Prendes, Alba Ribas y Luis Fernández. También participan la multidisciplinar Patricia Conde y la cantante Edurne, entre otros.

'Entre viñedos', como se llama la nueva propuesta, se estrenará a nivel nacional en el primer trimestre de 2027 y después llegará a plataformas como Amazon o RTVE. Según explica el productor de Contracorriente Films, Manuel Monzón, es una comedia familiar ambientada en el mundo del vino.

En su séptima semana de grabación y tras rodar en diferentes puntos de la Ribera del Duero, esta semana terminan en Bodegas Alonso del Hierro (Roa), donde ayer recibieron la visita del presidente de la Diputación de Burgos y su homólogo de Valladolid. “El vino constituye uno de los principales motores de desarrollo económico y social”, destaca Borja Suárez.

En la misma línea, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, destaca la colaboración institucional y el trabajo conjunto entre territorios que comparten “los mismos problemas y realidades”. En su opinión, hay que poner en valor la cantidad de empresarios que están viniendo a nuestra tierra, así como la conexión entre el vino y el cine. “Hay muchas cosas que nos unen: la esencia, el tiempo y la pasión”.

Ambos responsables coinciden en la importancia de seguir promocionando el territorio vitivinícola y de aprovechar proyectos culturales como este para reforzar la proyección nacional e internacional de la zona.

El rodaje comenzó en Vizcaya y ha recorrido diferentes puntos de la Ribera del Duero.