Donde no llega el Ayuntamiento de Aranda, llegan los vecinos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Un mes después de haberlo solicitado al Ayuntamiento de Aranda, el presidente de la asociación de vecinos del barrio de Santa Catalina, Antonio Adeliño, ha decidido no esperar más. A sus casi 68 años se ha puesto manos a la obra y ha trasplantado un arbusto que el Ayuntamiento había plantado en un macetero pequeño y “como ha crecido se estaba muriendo”. “Lo he traspasado con el apoyo de una vecina a un macetero mayor que estaba desocupado”, explica Antonio Adeliño convencido de que si no se hacía ya luego no se puede trasplantar por el exceso de calor. “Lo he hecho ahora porque así lo puedo regar”, añade.

El presidente vecinal lamenta que el programa Urban Life que activó el equipo de gobierno se haya quedado en “nada”. “La segunda parte de la petición que hicimos es que pongan unas plantitas en los maceteros del entorno que están vacíos. Ojalá lleguen”, confía.

Antonio Adeliño en un momento del arregloL.V.

Adeliño, un año más, ha limpiado y preparado también la pista de bolo ribereño, en el parque Príncipe de Asturias, con el fin de tenerlo preparado para las competiciones que se celebrarán en la semana cultural del barrio. “Hemos sido recompensados con unas agujetas espléndidas. Yo estoy viejo para estas tareas. Pido relevo”, implora.