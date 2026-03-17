Aranda activa 5M€ en ayudas para el ARU de Santa Catalina pero los vecinos solo tienen 3 días para presentar la solicitud

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Más de 5 millones de euros en ayudas, pero con un margen mínimo para solicitarlas. El Ayuntamiento de Aranda ha activado una segunda línea de subvenciones para los beneficiarios de las obras del Área de Regeneración Urbana (ARU) en el barrio de Santa Catalina, aunque el plazo es especialmente ajustado, ya que los vecinos interesados solo tienen tres días hábiles desde su publicación hoy en el Boletín Oficial de la Provincia.

Estas subvenciones están dirigidas a comunidades de propietarios de determinados edificios ubicados en la UE-5, incluyendo inmuebles de las calles Santiago, Belorado, Briviesca, Castrojeriz y Sedano.

La financiación total alcanza los 5.113.739 euros (IVA incluido). La mayor parte procede de fondos europeos, que cubren el 80,97% del importe, mientras que el 19,02% correrá a cargo del propio Ayuntamiento arandino.

Las solicitudes deberán presentarse preferentemente por vía electrónica a través de la sede del Ayuntamiento. Para las personas o entidades obligadas por ley a relacionarse de forma digital con la administración, la vía telemática será la única opción.

Las obras del ARU han empezado en los primeros bloquesL.V.

Los vecinos temen sobrecostes en el ARU

Por otro lado, más de 70 vecinos se reunieron el sábado en la sede de la asociación del barrio de Santa Catalina para informarse sobre las obras del Área de Regeneración Urbana (ARU), que ya han comenzado en la barriada de los bloques. La primera fase afecta a 18 comunidades y 180 viviendas.

Según el presidente de la asociación vecinal del barrio, Antonio Adeliño, durante la reunión surgieron dudas que la oficina de información del Ayuntamiento no ha resuelto y que podrían aumentar el coste de la obra.

La principal inquietud se centra en la red de calor. Aunque el presupuesto contempla una instalación colectiva con contadores individuales, los vecinos que opten por un sistema individualizado podrían enfrentarse a un sobrecoste de 2.000 euros por vivienda.

Partidas no incluidas

También preocupa que algunas partidas no estén incluidas en el presupuesto inicial, como la renovación de canalones y bajantes o la instalación de cajones para colgadores de ropa, que, según Adeliño, pasarían de los 600 euros previstos a 1.800 euros. “No sabemos quién asumirá este incremento”, apunta.

Los vecinos reclaman mayor control. “El Ayuntamiento ha delegado en una empresa, pero nadie supervisa ni explica nada”, lamentan, convencidos de que la constructora adjudicataria debería cubrir el sobrecoste ya que ha ahorrado al sustituir los andamios planificados por plataformas elevadoras y colocar solo dos de las 18 casetas previstas para el personal de obra.

Los presidentes de las comunidades de vecinos se comprometen a trabajar juntos para defender los intereses comunes.