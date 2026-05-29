Herida un anciana en un atropello en Aranda

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Una mujer de unos 90 años ha resultado herida tras sufrir un atropello en Aranda de Duero. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 20.33 horas en la que se informa del atropello de un turismo a una mujer de unos 90 años en la calle Santiago, a la altura del número 23, en Aranda de Duero.

El centro de operaciones del 1-1-2 daba aviso a la Policía Local de Aranda de Duero, a la Policía Nacional y a Sacyl-Emergencias Sanitarias.