Herida una mujer en una colisión entre dos turismos en Aranda

El accidente se registró en la rotonda de los Meteoritos. ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer ha resultado herida en un accidente en Aranda de Duero. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 19.31 horas en la que se informaba de una colisión entre dos turismos en la rotonda de los Meteoritos, en Aranda de Duero.

En el aviso se solicita asistencia sanitaria para atender a una mujer de unos 25 años herida leve. Se ha avisado a la Policía Local de Aranda de Duero, a la Policía Nacional y a Sacyl-Emergencias Sanitarias.