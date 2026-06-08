La bodega de la Ribera del Duero que se colará en los hogares de 1.500 millones de espectadores en Asia

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La productora del exitoso Pekín Express de Taiwán ha elegido las instalaciones de Bodega y Viñedos Martín Berdugo para grabar mañana martes algunos de los retos del reality de viajes y aventuras, que emitirá sus pruebas relacionadas con el mundo del vino a más de 1.500 millones de espectadores potenciales en Asia.

Bodega y Viñedos Martín Berdugo se convertirá así en una de las localizaciones estrella del rodaje en España de What a Trip 2, el reality show que tratará de mostrar la España más desconocida.

El equipo grabará también en la histórica casa de don Diego Arias de Miranda, propiedad de la familia Martín Berdugo, así como en la bodega tradicional subterránea de Tierra Aranda, situadas ambas en la plaza del Trigo.

Durante una jornada intensiva de grabación, los rostros más populares del entretenimiento y las redes sociales de Taiwán, Corea del Sur, Singapur y otros países asiáticos se enfrentarán a pruebas que giran en torno al vino. Según explica el gerente de la bodega, Antonio Díez, la producción, formada por 80 profesionales, ha realizado múltiples visitas previas para diseñar un capítulo exclusivo dedicado a nuestro entorno.

“Es una oportunidad extraordinaria”

Para la familia “es una oportunidad extraordinaria”. “La acogemos con gran ilusión y con la firme voluntad de representar y mostrar las virtudes de nuestra cultura del vino”, afirma Antonio Díez.

En datos, la primera temporada de What a Trip superó los 120 millones de visualizaciones globales y generó más de 50.000 búsquedas en redes sociales. Para esta segunda temporada, la previsión supera los 200 millones de visualizaciones en distintos mercados asiáticos e internacionales.

El programa se emitirá en plataformas y canales de Taiwán, China, Japón, Singapur, Malasia, Hong Kong, Macao y Tailandia, alcanzando potencialmente una audiencia de más de 1.500 millones de espectadores asiáticos. “Para nosotros es un honor que una producción de semejante magnitud haya confiado en nuestra bodega para mostrar al mundo cómo se vive y se siente el vino en Aranda y la Ribera del Duero”, señala consciente de que esta exposición masiva en Asia “nos abre puertas que antes parecían inalcanzables”. “Estamos preparados para recibir a los talentos asiáticos y mostrarles la esencia de nuestra tierra y de nuestros vinos”, añade.

Enoturismo y eventos

Propiedad de la familia Martín Berdugo, la bodega es una firme defensora del enoturismo en la denominación de Origen. Además, desde hace dos años organiza eventos privados. ”Organizamos todo tipo de iniciativas, desde corporativas y de empresas a eventos familiares y de amigos”, destaca la encargada Pepa Díez.

Atrás quedan momentos muy difíciles como el incendio que provocó un rayo el 5 de septiembre de 2013. Las llamas se originaron durante una fuerte tormenta eléctrica y destruyeron por completo la nave de elaboración. Pese al intenso trabajo de los bomberos de Aranda no hubo nada que hacer. Tocaba reconstruir. “Fue un shock pero también supimos aprovechar el reto mejorando tecnológicamente el proceso productivo para avanzar con vinos más elegantes y equilibrados. Ese rayo nos dio energía”, termina Antonio Díez.