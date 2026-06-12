Miguel Tellado abrirá el curso Prensa y Poder

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El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, será el encargado de inaugurar la XIV edición del curso de verano Prensa y Poder que organiza el Colegio San Grabriel en Aranda de Duero y que dirige el periodista Graciano Palomo. El evento, que se celebrará del 13 al 17 de julio, abordará las claves para el futuro inmediato de España con especial atención al mundo rural castellano.

Bajo el título 'Claves para el futuro inmediato de España y el mundo rural', el curso reunirá de nuevo a destacadas personalidades de la política, la ciencia, la empresa y el periodismo. La ponencia inaugural de Tellado, programada para el lunes 13 de julio, será presentada por Antonio Martín Beaumont, presidente de esRadio, y se centrará en una propuesta para la España actual.

La primera jornada continuará con Rafa Latorre, conductor de La Brújula en Onda Cero y columnista de El Mundo, quien analizará el panorama mediático español a las 12:00 horas. Por la tarde, una mesa redonda abordará las perspectivas para el mundo rural con Jorge Losada, director regional de Radio Televisión Castilla y León, y Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador Ribera del Duero.

El martes 14 de julio estará marcado por el regreso de Mariano Barbacid, oncólogo y fundador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), quien hablará sobre la investigación en sanidad y la lucha contra el cáncer. A las 11:30 horas, Elías Bendodo, vicesecretario general del PP, expondrá una oferta liberal para España desde el centro derecha, en un acto presentado por Juan Manuel González Buesa, director general de Servimedia. La jornada incluirá una intervención de Enrique Serrano, consejero delegado de Titánica, sobre inteligencia artificial y revolución tecnológica.

La tercera jornada comenzará con una mesa redonda empresarial castellano y leonesa que reunirá a Tomás Pascual, presidente del Grupo Calidad Pascual; Íñigo Asensio, CEO de Faes Farma; y Pablo Garrido, consejero delegado de Lingotes Especiales. El moderador será Guillermo Ranilla, director de Desarrollo de la firma de abogados Ferrere.

Al mediodía, César Lumbreras, director de Agropopular de COPE, analizará el sector agropecuario.

Por la tarde del miércoles, la Formación Profesional centrará el debate con una mesa redonda en la que participarán Agustín Sigüenza, de la Dirección General de Formación Profesional en funciones, y Jesús Blanco, gerente regional del Servicio Público de Empleo. Esta sesión responde al compromiso de la institución Gabrielista con el desarrollo educativo del territorio.

El jueves presentará la segunda mesa redonda del Grupo Recoletas con Amando Rodríguez, quien regresa a esta tribuna. La jornada culminará con la intervención de Rafael Arias Salgado, exministro con tres gobiernos diferentes (Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y José María Aznar) y diplomático de reconocida trayectoria. Su ponencia será presentada por Borja Suárez, presidente de la Diputación Provincial.

La clausura del viernes 17 de julio incluirá una mesa redonda sobre prensa local y rural con Álvaro Melcón, director del Diario de Burgos; José Antonio Vera, expresidente de la Agencia EFE; y Elsa González, expresidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Javier Fernández Mardomingo, periodista de Onda Madrid, conducirá el debate.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, clausurará el curso y entregará tres premios de honor. Los galardonados serán Francisco Marhuenda, periodista que no pudo recoger el reconocimiento hace dos años por motivos familiares; Soraya Sáenz de Santamaría, quien impartió la lección inaugural de la primera edición y actualmente ejerce como abogada del Estado; y José Luis del Valle, secretario general del grupo ACS y de la Junta Directiva del Real Madrid.