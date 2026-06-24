El Certamen de Bandas de Aranda celebra 25 años con el regreso de 4 bandas ganadoras

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aranda de Duero celebra su Certamen de Bandas más especial, 25 años de historia que el Ayuntamiento marca con dos novedades, un vídeo conmemorativo y una exposición en la Casa de Cultura sobre el recorrido y la historia de una iniciativa que se ha consolidado como un referente nacional. Además, de las siete bandas participantes, cuatro han triunfado ya en este certamen ribereño.

Organizado por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Aranda, el programa comenzará el 3 de julio con la Agrupación Musical Banda de Música de Ciudad Real y continuará el 10 de julio con la Agrupación Musical 'Sauces' de Cartagena (Murcia). El 17 de julio tomará el relevo la Banda de Música Churriana de la Vega (Granada) y cerrará el mes, el día 24, la Associação Recreativa e Musical de Vilela (Paredes, Portugal).

En agosto, el certamen fija dos fechas en el calendario, el 21 de agosto, con la Sociedade Musical de Pevidém (Portugal), y el 28 de agosto, con la Sociedad Musical 'La Alianza' de Vinarós (Castellón), una propuesta escogida ya que, al margen de su calidad, cuenta en sus filas con un músico arandino.

Dos piezas obligadas

Como marca la tradición, habrá dos piezas obligadas. En esta ocasión, el jurado, presidido por Alberto Brogueras, ha seleccionado dos obras de origen nacional, el poema sinfónico Portraits of Spain, de Teo Aparicio Barberán, y, en la segunda parte, Los anillos de Saturno, de Salvador Luján Martín.

Premios

El máximo ganador recibirá 5.000 euros y el finalista, 3.000 euros. Además, hay un premio especial del Ayuntamiento al mejor director, dotado con 1.500 euros. Los tres recibirán un trofeo conmemorativo del artista local Miguel Martínez Delso.

En total, este año se han presentado a concurso 13 bandas: cuatro de Valencia, tres de Castilla-La Mancha, tres de Portugal, dos de Andalucía y una de Murcia. Todos los conciertos comenzarán a las 22.00 horas en la plaza del Trigo. La entrada es gratuita.