El Ayuntamiento de Aranda da por superada la crisis del agua

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras garantizar, con análisis bacteriológicos, que el agua no ha sido alterada ni contaminada, el Ayuntamiento de Aranda de Duero da por cerrada esta crisis sanitaria, que ha dejado a la mitad de la población sin agua durante dos días y medio.

Mientras la Guardia Civil investiga el presunto robo en el depósito del Cerro de los Perros, el equipo de Gobierno de Sentir Aranda detalla las acciones que se han ido llevando a cabo, como el acondicionamiento de un depósito antiguo, que actualizará para que sirva de reserva si se produce un nuevo problema de abastecimiento. De cara al futuro, reforzará la seguridad de un recinto sin alarma ni cámaras de vigilancia.

Desde el Hospital Santos Reyes confirman que, desde que saltó la alerta el domingo, no ha habido ningún caso que se pueda relacionar con agua en mal estado. Los supermercados, por su parte, han recuperado también el suministro de agua, colapsado estos días por la demanda.

El concejal Juan Manuel Martín Abad, alcalde en funciones, agradece el trabajo constante que, durante estos días, han realizado los técnicos municipales de Aguas y Obras, la empresa adjudicataria Aqualia y Protección Civil, encargada, entre otras cosas, del suministro de garrafas de agua potable a los colectivos más vulnerables. También agradece la diligencia y el apoyo prestado por la Junta de Castilla y León, fuera incluso del horario laboral.