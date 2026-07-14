Miguel Tellado asegura que España está preparada para iniciar la 'era de la reconstrucción' tras Sánchez

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

“Estamos ante un cambio de ciclo que es imparable”. Con estas palabras, el secretario general del PP, Miguel Tellado, inició ayer, en el curso Prensa y Poder de San Gabriel, una ponencia que centró en las cuatro grandes reformas que el Partido Popular quiere llevar a cabo si gana las elecciones generales.

Este bloque de medidas, señaló, buscará “reconstruir todo lo que ha destruido el PSOE”, porque, a día de hoy, “por donde pasa Pedro Sánchez no crece la hierba”, rechaza.

Tellado asegura que el PP está preparado para realizar “una misión de estado” para “salvar a España de las garras de un autócrata”. La primera medida que activará el Partido Popular será una auditoría integral de las cuentas públicas, con el objetivo de conocer el estado real de las finanzas del país y determinar, en palabras del dirigente popular, “hasta dónde ha llegado el saqueo socialista”.

El segundo eje será un plan de limpieza institucional para “devolver las instituciones al servicio de los españoles y no al servicio de ningún partido”.

Más de 90 subidas de impuestos con el PSOE

Tellado centra el tercer bloque en la economía, con iniciativas que fomenten el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y rebajas fiscales para “devolver el dinero a los españoles”, ayudar a las familias, a los autónomos y a los emprendedores. “Desde la llegada de Pedro Sánchez llevamos 97 subidas de impuestos. Hoy un español paga 3.500 euros más al año que antes de su llegada”, denuncia.

El Partido Popular propone así rebajar impuestos e impulsar el empleo de calidad, así como favorecer la construcción de vivienda, uno de los problemas más urgentes como país. “Tenemos un paquete de 70 leyes que aplicaremos desde el primer día”, afirma, sin olvidar un nuevo sistema de financiación territorial, más igualitario, que evite desequilibrios por los intereses aritméticos del presidente.

Ley antiocupación

Por último, el apartado social se destinará a ayudar a las familias y favorecer la natalidad y la conciliación. A estas prioridades suma otras urgencias, como planes específicos para el sector primario y la puesta en marcha de una política migratoria, con la aprobación de una ley antiocupación que permita desalojar a los ocupantes ilegales de una vivienda en un plazo de 24 horas. “Los okupas no pueden tener más derechos que los propietarios”, censura.

Tellado lamenta la gestión de improvisación de un gobierno que “no gobierna”, que sigue sin presupuestos y cuyos ministros pierden el tiempo en redes sociales y como tertulianos. El secretario general defiende, en Educación, recuperar la cultura del esfuerzo, así como apoyar a las pequeñas y medianas empresas, asfixiadas por los impuestos y por una carga burocrática excesiva. “Los salarios no pueden competir con los subsidios”, rechaza.

En este punto, el secretario general reitera que el absentismo fraudulento, “que no son bajas laborales”, está acarreando un grave problema de productividad.

Para el secretario general del PP, el final de Sánchez está cerca. “El gobierno de Sánchez agoniza, está en las últimas, salta a la vista. Pero, como digo, ahí empezará lo más difícil, reconstruir todo lo destruido por el sanchismo durante todo este tiempo; una auténtica misión de reconstrucción nacional”, concluyó.

La primera jornada del curso Prensa y Poder contó con otros invitados de interés, como el presidente de la CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, quien defendió la importancia de “volcar nuestra fuerza en conseguir energía para Castilla y León” y lograr que esta Comunidad no se quede “anclada en el pasado”.

En su participación en la mesa redonda ‘Perspectivas para el medio rural’, Aparicio estuvo acompañado por el presidente de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Enrique Pascual, y el catedrático, decano de la Facultad de Químicas de la Universidad de Burgos y alcalde de Huerta de Arriba, Gabriel García Herbosa.

En su intervención, Santiago Aparicio lamentó que esta Comunidad Autónoma, “máxima productora de energía eólica”, no tenga capacidad para “instalar nuevas empresas”. “Estamos en una situación complicada, porque las redes eléctricas no se han hecho en tiempo y forma y se tardará más de ocho o nueve años en llegar a que esa red esté en funcionamiento”, añadió.

El presidente regional de la CEOE destacó el potencial de una Comunidad “muy grande y diversa”, con posibilidades para hacer cosas “muy importantes” que le permitan “crecer y ser representativos”.

Defender el mundo rural

Uno de los temas de la mesa redonda fue, precisamente, la situación del medio rural. El presidente de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Enrique Pascual, aseguró que, aunque ven el futuro del medio rural “con optimismo”, también son conscientes de las “complicaciones” que afronta. Por ello, hace un llamamiento para que defiendan un sector que fija población y que tiene mucho que aportar.

Hoy martes, la actividad continúa con el oncólogo y fundador del CNIO, Mariano Barbacid. El científico madrileño ofrecerá, a partir de las 11.30 horas, la conferencia 'Investigar en España. Las investigaciones contra el cáncer'.