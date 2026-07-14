Bendodo. "El PP está preparado para liderar el cambio tras una legislatura en blanco"

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Sin presupuestos y con una legislatura que terminará “en blanco”, el coordinador general del PP, Elías Bendodo asegura que el Partido Popular está preparado para liderar el cambio. “No ha habido un presidente en la historia de la democracia que le haya hecho tanto daño a nuestro país como Pedro Sánchez”, lamenta con la mirada puesta en los 126 imputados socialistas que investigan a día de hoy 15 juzgados.

Bendodo exige a Pedro Sánchez y a su gobierno que deje de atacar a todo el que cuestiona su gestión como periodistas y jueces a los que el PSOE llama 'fachas con toga'. “El fango no viene de los medios a los que amenazan desde Moncloa, sale de Moncloa y de las cloacas de Ferraz”, zanja sin olvidar la última imputación del presidente de Correos, ex jefe de gabinete y amigo personal de Pedro Sánchez. “A Sánchez no le queda ninguna mano derecha por imputar”, rechaza Bendodo.

En su opinión, las principales víctimas del PSOE son las clases medias, que sufragan todo el sobrecoste de una administración marcada por los incontables asesores de Sánchez. Bendodo cuestiona además la superioridad moral de los socialistas con ejemplos como José Luis Rodríguez Zapatero. “El socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de todos”, ironiza.

En la primera ponencia de la segunda jornada del curso Prensa y Poder, que se imparte esta semana en San Gabriel (La Aguilera), el coordinador general del PP vislumbró un futuro de cambio que deje a Sánchez atrás y que apueste por la libertad económica, las familias y la rebaja de impuestos.

Respecto a la inmigración, el PP no está ni con las deportaciones masivas de Vox ni con la regularización masiva de Sánchez. “Creemos en la inmigración legal, en las personas que quieran venir a trabajar y adaptarse a nuestras costumbres, pero los que vengan a delinquir, tengan antecedentes penales o solo vengan con la intención de beneficiarse de las ayudas, no contarán con nuestro apoyo”, termina.