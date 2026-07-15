La UE flexibiliza las autorizaciones de viñedo. Estos son los cambios que debes conocer

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Ante la ralentización del consumo de vino y con el fin de ayudar a viticultores y bodegas, la Unión Europea ha aprobado un paquete de medidas para flexibilizar el régimen de autorizaciones de viñedo. El nuevo Reglamento 20026/471, ya en vigor y con efectos inmediatos para quienes dispongan de autorizaciones vigentes, amplía de forma significativa el plazo de caducidad de las autorizaciones de plantación y replantación y elimina las penalizaciones cuando se decida renunciar a ellas.

Según explica la Asociación de Bodegas de la Ribera del Duero (Asebor), uno de los colectivos que solicitaban esta medida, entre las principales novedades destaca la prórroga de las autorizaciones de replantación aprobadas desde el 18 de marzo de 2026, que pasarán a tener una vigencia de hasta ocho campañas vitícolas, con fecha límite el 31 de julio de 2034. Además, quienes no hagan uso de estas autorizaciones no serán penalizados.

En cuanto a las autorizaciones para nuevas plantaciones, actualmente no activas en la Denominación de Origen Ribera del Duero, su validez se extenderá hasta el final de la tercera campaña posterior a su concesión, concretamente hasta el 31 de julio de esa tercera campaña. Asimismo, las autorizaciones vigentes a 18 de marzo de 2026 ampliarán de forma automática su validez hasta el 31 de julio de la campaña que les corresponda.

Por otro lado, la nueva normativa también establece que las autorizaciones concedidas antes del 1 de enero de 2025 podrán ser objeto de renuncia sin penalización, siempre que esta se comunique antes del 31 de diciembre de 2026.

En casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, será posible renunciar a las autorizaciones sin sanción administrativa si la comunicación se realiza antes del 31 de diciembre de la campaña siguiente a la del hecho causante. En situaciones de catástrofe, detalla el presidente de los bodegueros, Iker Ugarte, se ampliarán los plazos y se mantendrá la posibilidad de renunciar sin penalización.

Otras medidas

El nuevo paquete incluye otras vías como la posibilidad de exigir el arranque de viñedos abandonados por motivos sanitarios o fitosanitarios y la suspensión de nuevas autorizaciones en aquellas zonas donde se apliquen medidas de crisis, como la destilación, la cosecha en verde o el arranque. También se incorporan nuevas posibilidades para no expedir nuevas autorizaciones, lo que permitiría establecer un crecimiento cero, y se amplía la capacidad para formular recomendaciones sobre nuevas plantaciones a agrupaciones de productores y otras organizaciones profesionales reconocidas por la legislación del Estado miembro.

La reforma también modifica el sistema de revisión del régimen al eliminar el vencimiento automático previsto para 2045. A partir de ahora, el sistema será revisado en 2028 y, posteriormente, cada diez años.

El presidente de la Asociación de Bodegas (Asebor), Iker Ugarte, valora positivamente estos cambios al considerar que contribuirán a apoyar a bodegas y viticultores en un momento complejo para el sector. “Es una de las demandas que había transmitido Asebor y otras asociaciones. Las modificaciones aprobadas por la UE en el régimen de autorizaciones de viñedo responden a esa necesidad, permitiendo una mejor planificación de las inversiones y evitando penalizaciones en situaciones que, en muchos casos, vienen condicionadas por la evolución del mercado. Desde Asebor seguiremos trabajando para informar puntualmente de todas las novedades normativas y defender un marco regulatorio que contribuya a la competitividad y sostenibilidad de nuestras bodegas y viticultores”, termina Iker Ugarte.