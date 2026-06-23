"Los trenes turísticos son una oportunidad estratégica para impulsar el enoturismo en la Ribera del Duero"

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras saber que ADIF ha desbloqueado el permiso para la circulación de trenes chárter de pasajeros por la línea del directo entre Madrid y Burgos, la Asociación de Bodegas de la Ribera del Duero (Asebor) defiende la activación de trenes turísticos como una herramienta para impulsar el enoturismo en la Ribera del Duero. "Son una oportunidad estratégica", subraya el presidente, Iker Ugarte.

En su opinión, la autorización de Adif abre una oportunidad única para potenciar el turismo del vino y reforzar el posicionamiento de la comarca como destino enoturístico de referencia. "Desde Asebor valoramos muy positivamente el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Aranda y por la asociación Art de Troya, organizadora del festival Sonorama Ribera, para lograr esta autorización. Se trata de un paso importante dentro de la histórica reivindicación para la recuperación del tráfico ferroviario de viajeros y mercancías por la línea del Directo Madrid-Aranda-Burgos", señala Ugarte.

Aunque, por falta de tiempo, el tren no podrá llegar a Sonorama Ribera 2026, el presidente de Asebor considera que sería muy interesante trabajar para que pueda hacerlo en fechas como la Fiesta de la Vendimia, un evento promovido por el Consejo Regulador y el Ayuntamiento de Aranda.

La propuesta extiende el interés a otros eventos impulsados por el Consejo Regulador y por la Ruta del Vino Ribera del Duero, la segunda ruta del vino de interior más visitada de España y la primera de Castilla y León.

En este sentido, Asebor considera que citas de gran proyección, como la Fiesta de la Vendimia de la Ribera del Duero, representan una oportunidad excepcional para atraer visitantes desde Burgos y otros puntos del corredor ferroviario. "El enoturismo se ha consolidado, gracias al esfuerzo realizado durante años por bodegas, instituciones y empresas del sector, como uno de los principales motores económicos de la denominación de origen", destaca a sabiendas de que genera actividad en las bodegas, alojamientos, restaurantes, comercios y empresas de servicios turísticos y, sobre todo, "contribuye a dar vida a nuestros pueblos".

Para la asociación de bodegas, disponer de una conexión ferroviaria fomentaría, además, una movilidad más sostenible y reforzaría la imagen de la comarca como destino accesible y comprometido con un turismo de calidad.

En opinión de Asebor, el tren turístico puede convertirse "en una herramienta extraordinaria para acercar la experiencia del vino a miles de visitantes, facilitando desplazamientos cómodos y sostenibles y generando un impacto positivo en toda la economía local".

La asociación reitera, asimismo, su apoyo a todas las iniciativas encaminadas a recuperar plenamente la línea ferroviaria Madrid-Aranda-Burgos, una infraestructura estratégica para el desarrollo económico y turístico de la comarca, que permanece cerrada en su conexión con Madrid desde hace catorce años.