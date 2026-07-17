El aparcamiento Sol de las Moreras de Aranda abrirá 24 horas a partir del lunes

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El parking subterráneo de la calle Sol de las Moreras amplía el horario y desde el lunes abrirá de forma continuada las 24 horas del día. Aunque el horario de atención al público continuará siendo hasta las 23:00 horas, los usuarios podrán acceder y salir de las instalaciones a cualquier hora mediante el sistema automático de expedición y validación de tickets, garantizando así el funcionamiento ininterrumpido del servicio.

Esta medida se adopta tras las gestiones realizadas por el concejal responsable, Juan Manuel Martín Abad, quien ha mantenido diversas reuniones con la empresa concesionaria para exigir el cumplimiento de las condiciones recogidas en el pliego de la concesión, en vigor desde enero de 1991.

Según ha señalado el concejal, hasta la fecha no se estaba respetando uno de los aspectos contemplados en dicho pliego, que establece expresamente la prestación del servicio durante las 24 horas del día. Por este motivo, desde el Ayuntamiento se ha requerido a la empresa concesionaria la adaptación inmediata del funcionamiento del aparcamiento a las condiciones fijadas en la concesión.

Actuaciones de mejora

Además, se han acordado diversas actuaciones de mejora en las instalaciones para adaptarlas a las necesidades actuales de los usuarios. Entre ellas destaca la adecuación del carril de salida, con el objetivo de facilitar las maniobras y mejorar los giros de los vehículos, que en la actualidad presentan dimensiones superiores a las existentes cuando se diseñó la infraestructura.

Desde el Ayuntamiento se señala que estas actuaciones forman parte del trabajo de revisión que se está realizando sobre el cumplimiento de la concesión. En este sentido, Juan Manuel Martín Abad continúa manteniendo contactos con la empresa concesionaria para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones recogidas en el pliego y seguir impulsando aquellas mejoras que redunden en un mejor servicio para los usuarios.