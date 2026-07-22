El Correo de Burgos

Arte y mucha historia en la nueva Revista Biblioteca de Aranda

Es una de las publicaciones referentes en estudio e investigación de la Ribera

Presentación Revista Biblioteca

Presentación Revista BibliotecaCultura

Publicado por
Loreto Velázquez
Aranda

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A punto de cumplir 40 años de historia, la Revista Biblioteca sale de nuevo a la luz con una edición marcada por el arte y por historias que llenan de esencia la Ribera del Duero.

Rufo Criado firma la portada de una publicación que se podrá adquirir en las librerías de Aranda por 10 euros.

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