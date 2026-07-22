Arte y mucha historia en la nueva Revista Biblioteca de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

A punto de cumplir 40 años de historia, la Revista Biblioteca sale de nuevo a la luz con una edición marcada por el arte y por historias que llenan de esencia la Ribera del Duero.

Rufo Criado firma la portada de una publicación que se podrá adquirir en las librerías de Aranda por 10 euros.