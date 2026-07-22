Arte y mucha historia en la nueva Revista Biblioteca de Aranda
Es una de las publicaciones referentes en estudio e investigación de la Ribera
A punto de cumplir 40 años de historia, la Revista Biblioteca sale de nuevo a la luz con una edición marcada por el arte y por historias que llenan de esencia la Ribera del Duero.
Ribera
"Aranda ha cumplido, solo pedimos que la UBU también lo haga"
Loreto Velázquez
Rufo Criado firma la portada de una publicación que se podrá adquirir en las librerías de Aranda por 10 euros.