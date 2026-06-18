"Aranda ha cumplido, solo pedimos que la UBU también lo haga"

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

“Un campus universitario no es un capricho. Aranda ha cumplido escrupulosamente todos los requisitos que nos pidió la UBU y solo pedimos que cumpla su palabra. Es de justicia”. Con estas palabras, el concejal de Educación, José Antonio Fuertes, urge a la universidad de la provincia a iniciar la tramitación para albergar el ansiado grado de Enfermería.

La historia se remonta al 30 de mayo de 2023, con la alcaldesa Raquel González. El entonces rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, declaró públicamente que la universidad estaba trabajando para implantar el Grado en Enfermería en el futuro campus de Aranda y afirmó que existía un compromiso tanto de la UBU como de la Consejería de Educación para iniciar ese proyecto. “Desde que llegamos al Ayuntamiento, para nosotros ha sido una absoluta prioridad, pero solo recibimos largas, pretextos y rechazos”, reprocha Fuertes.

El concejal nos convoca en el centro cívico Virgen Viñas, donde Aranda ha invertido 7 millones de euros de fondos públicos en una rehabilitación integral que terminará a finales de año. “La Universidad de Burgos nos pidió un espacio que, además, debía cumplir una serie de requisitos para el grado de Enfermería, que desde luego hemos satisfecho con creces. Va a ser un edificio referente tanto a nivel técnico y tecnológico como en arquitectura, diseño y sostenibilidad. No es de recibo que ahora dejen a los arandinos y ribereños tirados”, reclama.

José Antonio Fuertes insiste en el papel de Aranda dentro de la provincia y de la propia Comunidad. “Somos el tercer polo industrial de Castilla y León, tenemos un tejido empresarial pujante que crea empleo, pero nuestros jóvenes se tienen que ir fuera porque aquí no hay una opción universitaria. Y todos lo sabemos, muchos de los que se van no vuelven. Solo pedimos una oportunidad de prosperar y de retener y atraer el talento juvenil”, defiende con la mirada puesta también en otros grados formativos.

Primero medicina

Desde la Universidad, la actual dirección pide tiempo, a la espera de materializar primero el grado de Medicina, que pondrá marcha el próximo mes de septiembre en Burgos. Según explicaba a este periódico el gerente de la Fundación Universidad de Burgos, Jorge Izquierdo, en una jornada informativa con empresarios de la asociación FAE Asemar, por el momento la UBU propone convertir Aranda de Duero en uno de los principales centros europeos de capacitación en soldadura avanzada, una profesión altamente demandada y cuyos especialistas pueden llegar a percibir salarios cercanos a los 100.000 euros anuales. “Está muy bien, como también lo están la UNED y los cursos de verano, pero no nos resignamos. Aranda está preparada para tener su propio campus universitario y no nos vamos a rendir”, insiste el concejal de Educación.

A sabiendas de las reticencias de la UBU, el Ayuntamiento ha llamado a la puerta de otras universidades, pero la respuesta siempre es la misma. “Como es lógico, nos dicen que hablemos con nuestra universidad de referencia, Burgos”, lamenta, con la esperanza de que la Junta de Castilla y León interceda y desbloquee el proyecto.

“No podemos perder la oportunidad”

Al ser una subvención europea, la obra ha conseguido una prórroga, pero “va a buen ritmo”. “Se están utilizando materiales de última gama y tecnología sostenible de primer nivel. Va a ser un edificio para la historia de Aranda, un referente”, asegura desde el equipo de gobierno de Sentir Aranda.

Con el campus universitario en el aire, por el momento el edificio comenzará a funcionar con la escuela de cocina, la sede de Radio Iris y la biblioteca universitaria, que unificará las dos salas que había en el antiguo centro cívico Virgen Viñas. Además, regresará la UNED, paralizada desde el inicio de la rehabilitación.

El concejal no pierde la esperanza. “Después de toda la inversión y el esfuerzo, este proyecto no puede perder su concepto original, convertirse en campus universitario para Aranda y la comarca. Con todo el respeto institucional, insisto, no podemos perder esta oportunidad de crecer como provincia y como región”, apremia.

En juego, advierte, no solo está el porvenir de muchas familias arandinas y ribereñas, “también puede ser un foco de atracción para nuevas familias que lleguen desde otras ciudades”. “Si recuperásemos el tren Directo Madrid-Aranda-Burgos para mercancías y pasajeros y lográsemos la universidad, Aranda iría como un cohete”, concluye.