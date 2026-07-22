Llega Sonorama a Aranda. Estos son los horarios de los mejores conciertos 2026

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Es uno de los festivales más esperados del verano y ya hay horarios. Sonorama Ribera 2026 se celebrará en Aranda de Duero del 5 al 9 de agosto convirtiéndose en epicentro de la música en directo.

Con más de 150 artistas y bandas, el recorrido arrancará el miércoles 5 de agosto con la Fiesta de Bienvenida en el Café Central desde las 16:30 horas. A las 19:00 horas empezarán los conciertos en el recinto oficial con Crystal Fighters, Iván Ferreiro, La Pegatina, León Benavente, Bebe, Carlangas y La Cabra Mecánica, entre muchos otros. Como marca la tradición la noche se completará con la fiesta de disfraces hasta las 3.30 horas.

El jueves, viernes y sábado la actividad será incesante desde las 19:00 hasta las 5:00 horas en el recinto ferial con una programación para todos los gustos en sus cinco escenarios: Aranda de Duero, Ribera del Duero, Indexa, Porklovers y Tierra de Sabor. “Escucharemos por primera vez canciones que no olvidaremos y nos reencontraremos con la música que nos acompaña desde siempre con las actuaciones de Rigoberta Bandini, Guitarrica de la fuente, Rusowsky, RVFV, Carlos Ares, Love of Lesbian, Sexy Zebras, Niña Polaca, Samuraï, La M.O.D.A., Leiva, Valeria Castro y Xoel López, entre otros”, animan desde la organización Art de Troya.

Los que lo han vivido saben que lo mejor de Sonorama es el ambiente. De jueves a sábado, a las 12:00 horas, la música empezará a sonar en el casco histórico de Aranda de Duero, equipado un año más con sus escenarios urbanos. La icónica Plaza del Trigo Vibra Mahou revalidará su posición como lugar legendario donde los haya y disparará la emoción del público con sus míticos conciertos sorpresa a las 15:00 horas.

Junto al río se volverán a vivir momentos inolvidables con el Escenario Charco cumpliendo 10 años de celebración de la música iberoamericana. Otros dos rincones esenciales de la localidad, el Escenario Plaza de la Sal Vibra Mahou y Le Club / Café Central acogerán a las futuras voces del panorama nacional.

Sonorama es música pero también es una apuesta por la literatura y la mejor embajadora de la Ribera del Duero con sus catas y los almuerzos en las bodegas subterráneas. Las familias podrán disfrutar además del Sonorama Baby (sábado y domingo en los Jardines de Don Diego).

Últimos abonos disponibles y recargas de pulseras

Agotados los bonos VIP, los últimos bonos generales están a la venta en la web de Sonorama donde, además, el público que ya tiene su entrada puede recargar ya su pulsera y evitar colas en el recinto.

Sonorama Ribera agradece el apoyo de todos su patrocinadores, entre ellos Indexa, Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, que sigue impulsando la música en directo con experiencias únicas y apoyo a la escena nacional, además del inestimable patrocinio de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Tierra del Sabor y el apoyo de sus socios institucionales, el Ayuntamiento de Aranda de Duero y la Junta de Castilla y León.