Pollán cree que la verdadera muestra de estabilidad y lo más riguroso son unos presupuestos y no decir que todo va bien

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox, se ha mostrado convencido de que la verdadera muestra de estabilidad y "lo más riguroso" son unos presupuestos "y no decir que todo va bien" y "que todo está muy bien".

Pollán ha recordado al respecto que en Castilla y León están prorrogados los presupuestos de 2024, unas cuentas que fueron elaboradas por el entonces Gobierno de coalición PP-Vox, y ha significado que los últimos presupuestos aprobados en la Comunidad Autónoma han sido elaborados con ese Gobierno de coalición.

Esta es una de las reflexiones que ha realizado el presidente de las Cortes tras la solicitud realizada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para celebrar el Debate de Política General los días 26 y 27 de marzo con el objetivo de hacer un balance "a un año de las elecciones autonómicas", apostilló el jueves el jefe del Ejecutivo.

En una entrevista con la agencia Europa Press, Pollán ha explicado que el presidente tuvo la "deferencia" de llamarle el mismo jueves para informarle de que iba a solicitar la celebración del Debate de Política General, como contempla la normativa que prevé este pleno monográfico antes de que acabe el actual periodo de sesiones, que expira el 30 de junio.

"No entré en más detalles con él porque, evidentemente, no me corresponde entrar en más detalles", ha reconocido Pollán que sí ha evidenciado que, a diferencia de los anteriores, Fernández Mañueco afrontará este Debate de Política General con un Gobierno en minoría, tras la salida de Vox de Ejecutivo el pasado mes de julio, escasos días después de hecho del anterior pleno monográfico.

"Estamos en una situación que no se ha vivido en esta Comunidad creo que nunca", ha añadido el presidente de las Cortes ante la situación de un Ejecutivo en minoría que tiene que negociar sus acuerdos y ha añadido: "Habla de que tiene estabilidad cuando yo creo que una estabilidad te la dan unos presupuestos que ahora mismo no hay, que están prorrogados".

"LA SITUACIÓN POLÍTICA ES LA SITUACIÓN DEL DIÁLOGO"

Dicho esto, ha insistido en que el próximo 26 de marzo hay que escuchar al presidente de la Junta para conocer su pensamiento de lo que está ocurriendo hasta ahora "y de lo que va a ocurrir en el futuro" y ha defendido que ahora mismo "la situación política es la situación del diálogo".

A la pregunta de si ve posible que se puedan consensuar asuntos de Comunidad, ha reconocido que en estos momentos en la política, no sólo en Castilla y León, sino a todos los niveles "es complicado llegar a ese tipo de acuerdos cuando no tenemos claro por qué vía queremos ir". "Hay que ver si tenemos un Gobierno que es capaz de dialogar y sacar cosas adelante con mayorías", ha añadido para insistir en la situación del anteproyecto de presupuestos que la Junta presentó "a bombo y platillo" y que está intentando dialogar con todos los grupos que exigen la tramitación parlamentaria.

"Yo creo que hay algo que falla, no sé exactamente qué es lo que es, pero desde luego que hay algo que falla", ha opinado Pollán que a la pregunta de si cree que las cuentas se registrarán finalmente en las Cortes se ha remitido a preguntar a Fernández Mañueco. "La decisión de presentarlos es del Gobierno", ha aseverado.

Y preguntado sobre si considera que celebrar el Debate de Política General tres meses antes de las fechas habituales puede hacer pensar en un adelanto de las elecciones en Castilla y León, ha evidenciado que la potestad de convocar le corresponde al presidente de la Junta.

No obstante, el presidente de las Cortes ha tirado de memoria y de hemeroteca para recordar que lleva oyendo esa posibilidad casi desde el mismo día en el que se conformó el Gobierno de coalición PP-Vox, el 11 de abril de 2022".

"Yo creo que al día siguiente o el mismo día del Debate de Investidura unos, otros esto no tiene futuro, esta Legislatura el verano siguiente está acabada ....", ha rememorado y ha recordado que PP y Vox conformaron una coalición de gobierno que "funcionó relativamente bien en determinados temas y con lealtad, por lo menos por nuestra parte --la parte de Vox en el Ejecutivo--".

Carlos Pollán ha defendido por otro lado que Vox no se equivocó "en absoluto" en su determinación de abandonar los gobiernos autonómicos el 12 de julio de 2024 y ha aclarado al respecto que no fue una decisión tomada de un día para otro ya que Vox fue "absolutamente leal" en la labor de Gobierno en la que comprobó que esa lealtad "no era de ida y vuelta".

En este sentido, ha asegurado que hubo muchos proyectos que se retrasaron "con la excusa" de que eran de legislatura mientras que el tiempo pasada y no se avanzaba por lo que ha compartido "al cien por cien" la decisión del partido de salir de los ejecutivos autonómicos.