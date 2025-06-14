Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

A rueda. VOX le marca los tiempos al PSOE en las Cortes de Castilla y León. Al menos en lo que tiene que ver con la reforma de la Ley de Publicidad Institucional. Este viernes, el portavoz de VOX en el Parlamento autonómico, David Hierro, registraba un propuesta para exigir la comparecencia del director de Comunicación de la Junta ante la Comisión de Presidencia. Solicitud para "la coordinación de las relaciones informativas de la Junta con los medios de comunicación".

Escrito registrado por VOX en las Cortes a las 13.03 horas de este viernes.E.M.

Petición de comparecencia que la formación de Santiago Abascal en las Cortes presentaba en el registro, tal y como recoge el documento que acompaña esta información y fue remitido por VOX a los medios a las 13.03.20 de este viernes. La propuesta de la formación liderada por David Hierro en la Cámara viene acompañada de dos vídeos de la comparecencia ante los medios este viernes para anunciar la Proposición de Ley de medidas temporales y urgentes para la protección del patrimonio agrario y paisajístico de los núcleos rurales de Castilla y León.

Pues bien, la portavoz del PSOE en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, registraba una propuesta prácticamente idéntica a la de VOX 10 minutos después, también para el mismo asunto: pedir la comparecencia del director de comunicación de la Junta.

Petición del PSOE de petición de comparecencia, registrada a las 13.13 horas.E.M.

Diez minutos, tal y como se recoge en el documento del PSOE, es el tiempo que pasaba desde el registro de la propuesta de VOX, a las 13.03 horas, a la del grupo socialista, que se registraba a las 13.13 horas.

Un seguidismo del PSOE en las Cortes a VOX, al menos en este asunto, que también se veía este jueves en la red social X, antes Twitter. De nuevo ahí, era VOX quien con un tuit marcaba el camino y el PSOE quien iba detrás.

En su post, VOX adjuntaba un documento que aseguraba estaba "llegando a los responsables de algunos medios de Castilla y León". Un tuit que el grupo de VOX en las Cortes lanzaba en su cuenta de X a las 12.15 horas de este jueves 12 de junio.

A las 13.16 horas, es decir, una hora y un minuto después, eran los socialistas quienes lanzaban su mensaje en su cuenta de X sobre la misma materia. Post en el que el PSOE de Castilla y León remitía a una información de su web firmada por su jefe de prensa, Manuel Iglesias.

Información en la que los socialistas denuncian "presiones con tintes mafiosas de la Junta de Castilla y León a la prensa de la Comunidad para impedir que salga adelante la Ley de Publicidad Institucional". Poniendo bajo sospecha a todos los medios y sin aportar ninguna prueba. No como la UCO que aportó 490 folios cuando soltaba la bomba atómica en Moncloa sobre la corrupción en el PSOE llevándose por delante al segundo secretario de Organización, Santos Cerdán, muy afín a la dirección socialista de Castilla y León, que fue quien se encargó de apartar a Luis Tudanca.

Movimientos del PSOE a quien VOX le marca el ritmo y que están incluso causando malestar en el seno del partido. En un asunto del que ya han anunciado que se desmarcan dos grupos, UPL y Soria Ya, pese a que lo respaldaron en comisión, dejando solo al PSOE en manos del partido de Abascal en la Comunidad. "No es normal que vayamos siguiendo a VOX", puntualizan algunas voces dentro del partido, cuando además existe una instrucción de no votar nunca con VOX, ni mucho menos ir de la mano con ellos.