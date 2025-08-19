Podemos Burgos presenta una moción ante la Alcaldía para reclamar emergencia de nivel 3 en Castilla y León

Un bombero trata de apagar el fuego del incendio de Puercas, a 12 de agosto de 2025, en Abejera, Zamora, Castilla y León (España).Emilio Fraile - Europa Press

Podemos Burgos anunció hoy a través de un comunicado que ha presentado una moción ante la alcaldía de la ciudad para que se inste a la Junta de Castilla y León a declarar la emergencia de interés nacional (nivel 3), así como la coordinación “leal y eficaz” de los medios estatales y autonómicos, ante la oleada de incendios que asolan la comunidad.

“Desde Podemos llevamos más de diez años advirtiendo que la política de tierra quemada de la Junta de Castilla y León nos conduciría a este abismo”, aseguran en el escrito, a través del cual lamentan que “infinidad de municipios” de la comunidad “están siendo arrasados o evacuados en la última semana”. “El Bierzo, según fuentes oficiales, ya se ha convertido en la zona más contaminada atmosféricamente del planeta, superando en más de diez veces los niveles de partículas tóxicas que recomienda la Organización mundial de la Salud”, denuncian.

“La gestión de los incendios en nuestra comunidad autónoma es el paradigma de la negligencia política”, añaden, a la vez que cargan contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al que acusan de protagonizar un “desmantelamiento deliberado y sistemático de los servicios públicos de prevención y extinción, optando por la privatización de un servicio esencial, fraccionándolo en más de 35 contratos públicos con empresas privadas”. “Esta fragmentación ha destruido la coordinación y ha creado un sistema inoperante e ineficiente, como demuestran las llamas”, agregan.

Asimismo, critican que se haya ejecutado un “recorte presupuestario criminal del 90 por ciento en materia de prevención”. “Cuando desde los servicios de extinción y prevención de incendios y desde nuestro propio grupo parlamentario exigimos mantener el operativo anti-incendios durante todo el año, Suárez-Quiñones respondió que era absurdo y un despilfarro”, lamentan.

Por último, desde Podemos Burgos convocan a la sociedad burgalesa a concentrarse en la Plaza del Cid el miércoles 20 de agosto a las 20 horas para exigir ‘Prevención y medios contra los incendios’.