PSOE y VOX 'trajinan' un cambio exprés en el calendario de plenos de las Cortes para coger otro mes de vacaciones

Publicado por Felipe Ramos

Valladolid Creado: Actualizado:

Nuevo acuerdo PSOE y VOX en la Mesa de las Cortes de Castilla y León, en esta ocasión a cuenta del calendario de plenos. PSOE y VOX 'trajinan' un cambio exprés en el calendario de las sesiones plenarias de las Cortes para coger otro mes de vacaciones. Los de Pedro Sánchez y los de Santiago Abascal vuelven a unirse ahora y hacen valer la mayoría de sus votos para mover el pleno previsto en el calendario del Parlamento el 22 y 23 de diciembre y trasladarlo al 9 y 10, con el voto en contra del PP tanto en la Mesa como en la junta de portavoces, que se reunían a las 15.00 horas y a las 15.05, respectivamente, de este martes 25 de noviembre, justo antes del pleno.

Un cambio que hace que los plenos de este período de sesiones finalicen el 16 y 17 de diciembre, con lo que sus señorías del Parlamento autonómico suman otro mes más de vacaciones, hasta después de las navidades, teniendo en cuenta, además, que enero se considera un mes inhábil en las Cortes. Lo que unido a las de verano, pese esos quince días de julio en que se habilitaba un período extraordinario que para nada servía, ya que ni se desencallaba la tramitación de la ley de violencia de género que todavía hoy exige el PSOE de Carlos Martínez, y a la de Semana Santa, hace que las Cortes se vayan casi cuatro meses de vacaciones. ¿Qué ciudadano de Castilla y León tienen cuatro meses de vacaciones y cobra 105.000 euros al año del erario público? Ni los escolares tienen tantas.

"La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de hoy, 25 de noviembre de 2025, de acuerdo con el parecer expresado por la Junta de Portavoces, ha acordado, al amparo del artículo 67.2 del Reglamento de la Cámara, la modificación del calendario de Plenos para el primer periodo ordinario de sesiones del año 2025 (septiembre-diciembre)". Así reza la escueta nota remitida desde el gabinete de prensa del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, a los medios sobre la reunión de la Mesa, que sigue siendo el único órgano de este país en el que no se conocen los acuerdos.

La hoja de ruta de reuniones hacía que primero se reuniera la Mesa de las Cortes, en ella se proponía el cambio del calendario de pleno, acto seguido lo hacía la junta de portavoces, a la que se informaba, y en la que el PP votaba en contra del cambio. Y, de nuevo, volvía a reunirse la Mesa de la Cámara, en ella PSOE y VOX unían sus votos para cambiar los plenos, eliminar el de 22 y 23, cuando se deberían haber debatido los presupuestos de Castilla y León para 2026, y trasladarlo al 9 y 10, además de mantener el del 16 y 17 de diciembre. En resumen, otro mes más de vacaciones para sus señorías los procuradores. Y todo, con el rechazo del Partido Popular, tanto en la Mesa como en la junta de portavoces.