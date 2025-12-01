Mañueco marca 40 "retos" para subir a CyL en el "pódium" de España y conformar principios del programa electoral

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, fija los 40 "retos" para situar a Castilla y León en el "pódium" de España.EUROPA PRESS

"Tenemos un proyecto político para la Comunidad, aquí hay rumbo, ideas claras, sabemos qué hacer y cómo hacerlo", ha subrayado el presidente

El presidente del PP y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha marcado 40 "retos" en forma de indicadores independientes para subir a la Comunidad en el "pódium" de España y conformar así, a través del trabajo con entidades implicadas en los distintos sectores, los principios del programa electoral con el que concurrirá a los comicios que se celebrarán previsiblemente en marzo de 2026.

Mañueco ha lanzado este mensaje en su intervención para clausurar el foro en el que se han dado a conocer los indicadores del proyecto 'Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España' y que ha reunido a decenas de dirigentes del PP autonómico. Así, durante su intervención, Mañueco ha compartido que el propósito del PP de Castilla y León es situar a la Comunidad entre las tres mejores de España en calidad de vida, frente a "el ruido que emponzoña la política a nivel nacional" y desde la defensa de "la buena política" y "la gestión eficaz".

"Ofrecemos algo distinto y creemos en una política de resultados, abierta al diálogo y construida desde el trabajo diario", ha afirmado el presidente autonómico. "Vamos a demostrar que tenemos un proyecto político para la Comunidad centrado en mejorar la calidad de vida, se trata de algo más profundo, de fijar una meta común que nos una a todos, decir que aquí hay rumbo, ideas claras, sabemos qué hacer y cómo hacerlo", ha relatado.

Los 40 retos, distribuidos en nueve ejes estratégicos --empleo y emprendimiento, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales y dependencia, transporte e infraestructuras, agricultura y ganadería, medio ambiente y patrimonio, y cultura--, parten del análisis de indicadores públicos y externos, analizados tras reuniones de representantes del PP con equipos técnicos y organizaciones de la sociedad civil en toda la Comunidad. "Son fruto del diálogo y nos implican a todos", ha remarcado Mañueco, quien también ha detallado ejemplos concretos de avances y campos de mejora en cada área.

En concreto, el presidente ha indicado que Castilla y León ya figura entre las tres mejores comunidades en 26 de esos indicadores, pero ha advertido de que "a veces lo difícil es mantenerse". A la vez, ha subrayado los desafíos pendientes en los 14 restantes y la ambición de su Gobierno por mejorar posiciones en todos ellos.

Entre los ejemplos mencionados, Mañueco ha destacado la retención de talento, la fiscalidad favorable para la adquisición de viviendas por parte de jóvenes, el liderazgo educativo validado por el informe PISA, el despliegue de autobuses gratuitos en líneas autonómicas o el fuerte desarrollo de energías renovables.

No obstante, ha remarcado que existen áreas con ámbito de mejora como la reducción del paro juvenil, incremento en inversión por habitante en vivienda, disminución de listas de espera quirúrgicas o el refuerzo en políticas sociales y medioambientales, un punto en el que ha reiterado su petición al Gobierno de España de una política energética "más ambiciosa e integradora",

Finalmente, Mañueco ha instado a avanzar en el diálogo entre equipos y sociedad civil para afrontar los 40 retos. "En muchos indicadores estamos bien, pero queremos mejorar, en otros indicadores tenemos camino por recorrer y vamos a ponernos manos a la obra, tenemos 40 retos para subir a Castilla y León al pódium de nuestro país, al pódium de España", ha defendido

"Tenemos hoja de ruta, rumbo y ambición. Queremos que Castilla y León sea modelo de eficacia, orgullo compartido y referencia en España", ha concluido el presidente.

PONENTES

En la jornada celebrada en la sede del PP de Castilla y León ha intervenido la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Burgos y presidenta de Nuevas Generaciones en Castilla y León, Andrea Ballesteros, quien ha reivindicado el liderazgo de Castilla y León en materia educativa como "uno de los mayores orgullos colectivos" de la Comunidad, que ha definido como un "ejemplo para España" y "espejo en el que el país se mira para comprobar lo que se puede lograr con un PP fuerte".

En este sentido, ha respaldado un modelo educativo "sólido y estable", basado en la calidad y en la libertad de elección de centro, que considera "un completo éxito" y que, a su juicio, exige mantener la educación "al margen del ruido" mediante "estabilidad, responsabilidad y buenos resultados", porque "tener una buena educación significa tener una mejor política económica, social y demográfica".

Ballesteros ha subrayado que el objetivo es consolidar ese liderazgo educativo con la mirada puesta en el futuro, con las nuevas generaciones como sinónimo de "libertad, sostenibilidad, oportunidades y conexión con el mundo". "La buena gestión educativa no es un eslogan, sino una realidad contrastada fruto de años de trabajo y de una política de invitación permanente a los jóvenes para que vivan, sueñen y construyan su futuro en una tierra que tanto les ofrece", ha concluido.

Por su parte, para analizar la sanidad, el médico de urgencias y director general de Calidad e Infraestructuras sanitarias de la Junta, Álvaro Muñoz, ha defendido que el déficit de profesionales sanitarios constituye "un auténtico problema de Estado" y ha lamentado que la ministra de Sanidad, Mónica García, "no" haya cumplido su compromiso de abordar esta cuestión, frente a unas políticas autonómicas que, según ha subrayado, sí tratan de dar respuesta con contratos de tres años, la mejora de las condiciones laborales y la prolongación de la vida activa de 501 médicos que podían haberse jubilado y han decidido continuar en ejercicio.

Muñoz ha destacado que Castilla y León es la primera Comunidad Autónoma en número de médicos de familia por cada 1.000 habitantes y la tercera en número de enfermeros, al tiempo que ha cifrado en un 36 por ciento la caída de la lista de espera quirúrgica desde el inicio de la legislatura.

Finalmente, el responsable de Calidad e Infraestructuras ha incidido en que "la sanidad, hoy, es tecnología" y ha puesto en valor que el actual Gobierno autonómico haya ejecutado inversiones por 476 millones de euros en sanidad, de ellos 181 millones destinados a equipamiento de alta tecnología. Así, Muñoz ha asegurado que ese "esfuerzo" se ve reflejado en la valoración ciudadana, con una sanidad castellanoleonesa situada "en segundo lugar" en el barómetro nacional, y ha considerado este respaldo "un estímulo" para mejorar la atención que se presta cada día en el sistema público de salud.

Por último, María José Martín Samboal, responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, ha señalado que los servicios sociales son el "buque insignia" de la Comunidad, y Castilla y León ocupa el primer lugar según el informe DEC, con "la mejor nota media de su historia". En este sentido, ha subrayado que este liderazgo no es fruto de la suerte, sino del trabajo "constante, el esfuerzo y una gestión eficiente de los recursos", a pesar de la "infrafinanciación" que considera una "dificultad impuesta" por el Gobierno central.

Martín Samboal ha resaltado que la inversión social crece cada año, con un 81 por ciento en los presupuestos no financieros destinados a servicios sociales y familia, al tiempo que ha defendido un sistema que "permite a las personas desarrollar su proyecto de vida en su entorno, con atención personalizada a través de los CEAS para quienes tienen mayores necesidades".

"Castilla y León está entre las tres autonomías líderes en gestión de dependencia", ha subrayado, un punto en el que ha destacado el programa "a gusto en casa", al tiempo ha señalado la importancia de la inclusión social, la atención a mujeres y niños en riesgo, la igualdad de oportunidades y la simplificación burocrática para mejorar la atención a mayores y personas con discapacidad.