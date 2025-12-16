Mañueco se compromete a mejorar las ayudas para desplazamientos asistenciales y reprocha a Soria Ya rechazar las cuentas para elevar estos apoyos

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la primera jornada del pleno de las Cortes de Castilla y León.Leticia Pérez

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, destacó hoy que su Ejecutivo ha incrementado esta legislatura las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales, en un 30 por ciento en desplazamiento y en un 20 por ciento en manutención y alojamiento, pero trasladó su intención de “mejorar” esos apoyos. El portavoz de Soria ¡YA! en las Cortes, José Ángel Ceña, consideró “ridículas” esas ayudas y exigió que se eleven en el Pleno, lo que recibió un reproche del presidente, por no haber apoyado el proyecto de presupuestos para 2026 y haber presentado enmiendas para mejorar esa línea.

Alfonso Fernández Mañueco criticó a Soria ¡YA! Por pedir más dotación cuando “votaron en contra de los presupuestos donde iba mayor cuantía para poder incrementar el apoyo para desplazamientos, y para la manutención y alojamiento de pacientes”. El presidente insistió en que les hubiese gustado elevar los fondos de estos apoyos y es “un tema que afrontar” por lo que le “hubiese gustado que votaran a favor del presupuesto”.

El jefe del Ejecutivo regional insistió en que mejorar esas partidas requería “disponibilidad presupuestaria” y Soria ¡YA! tuvo la oportunidad de “votar a favor” de las cuentas y presentar enmiendas, repitió. Alfonso Fernández Mañueco transmitió que lo importante es la “equidad” y en eso trabajan para mejorar la sanidad de la provincia de Soria para evitar el desplazamiento de pacientes, afirmó, para recordar la instalación de una unidad de radioterapia; una cardioresonancia; una nueva consulta sobre insuficiencia cardíaca; nuevos hospitales de día, médico oncohematológico; pediatría; unidades de dolor y de rehabilitación cardíaca; suelo pélvico; unidad de afrontamiento del dolor crónico; o la salud bucondental en Convaleda.

Asimismo, recordó que la provincia de Soria ha pasado de diez a 15 ambulancias urgentes, y de 30 a 34 de transporte no urgente; y tendrá un helicóptero, y en las próximas semanas una ambulancia en Ólvega.

“Nos hubiera gustado que colaboraran fueran partícipes de esta apuesta por la sanidad en Soria, no han querido esa será su responsabilidad”, dijo el presidente, quien reprochó a los sorianos: “Llevan equivocándose toda la legislatura de adversario, deben mirar par otro lado no hacia aquí”.

José Ángel Ceña denunció que 10.000 sorianos deben desplazarse a otras provincias cada año para acceder a servicios sanitarios y criticó que la cuantía destinada a estos apoyos se sitúa tanto en el proyecto de 2026, como en los del 2024, 23 o 21 en los 2.649.000 euros, para ironizar con el presidente sino cuenta con “alguien que le mire esto”.

El portavoz de Soria ¡YA! Deunció que se paga 0,9 euros por kilómetro de desplazamiento, seis por manutención cada día y 20 por alojamiento, unas cantidades “ridículas”. “Nos toman por tontos”, dijo, para recordar además que si fallece el paciente fuera, se tiene que hacer cargo de su retorno la familia.

En este contexto, planteó que se eleven las cuantías a 26 céntimos por kilómetros, 20 euros para manutención y 45 euros para alojamiento. “Sean serios y dejen de hacer el ridículo”, zanjó.