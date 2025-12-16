Carriedo alude a la independencia del poder judicial al ser preguntado sobre los perjuicios de la trama eólica

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha aludido a la separación de poderes y la independencia del poder judicial al ser preguntado en las Cortes por el procurador socialista Pedro González Reglero por si considera que la Administración autonómica fue justa con los promotores eólicos "que querían implantarse en la comunidad entre 2003 y 2011".

De esta manera, con una pregunta parlamentaria, el procurador del Grupo Socialista ha llevado a la sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León que ha comenzado este martes, los posibles perjuicios que podría haber producido la denominada trama eólica por la que se juzga a distintos cargos de la Junta y empresas.

González Reglero ha replicado que el juicio en curso será el que "determine las responsabilidades penales y civiles", pero tiene claro el impacto "económico y reputacional" que tuvieron las prácticas presuntamente irregulares respecto a proyectos eólicos en la economía de Castilla y León.

La respuesta del consejero de Economía y Hacienda se ha centrado en manifestar el respeto de la Junta por la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Ello en un momento en el que se desarrolla el juicio sobre la denominada Trama Eólica.

Fernández Carriedo ha aprovechado para introducir los problemas judiciales relacionados con el Gobierno de España y ha apostillado que el respeto al Poder Judicial resulta ahora "revolucionario" cuando se observa, en su opinión, al presidente del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, y sus ministros "criticar el poder judicial, la independencia de poderes y la independencia de la justicia".

"No siempre se desarrollaron los proyectos más eficientes o innovadores. El interés general quedó subordinado a intereses particulares, lo que supone una mala asignación de recursos públicos y privados", ha replicado el procurador socialista, que reiterado el "daño reputacional e institucional" que considera que causó el proceso.

Asimismo, ha mencionado la "desconfianza" que advierte que generó la situación "entre inversores nacionales e internacionales" y ha traído a colación el término "Sicilia y León" --utilizado principalmente por los partidos de la oposición en el Parlamento autonómico para vincular a la comunidad con prácticas presuntamente mafiosas--.

En su última intervención, Fernández Carriedo ha reiterado la misma idea sobre el respeto a la independencia judicial. "No somos ni usted ni yo a quienes corresponde esta función y, por lo tanto, en este ámbito de ese principio democrático de separación de poderes y de independencia judicial es en el que se mueve la Junta de Castilla y la justicia también", ha concluido.