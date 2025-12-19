La Junta convoca en Soria el Concurso Internacional 'Cocinando con Trufa' para el 7 de febrero

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte convoca el VI Concurso Internacional 'Cocinando con Trufa' para el sábado 7 de febrero en el Palacio de la Audiencia de Soria. La Junta ha publicado la convocatoria de participación ara el concurso, que contará con ocho equipos y donde uno de ellos el ganador de la edición Ibérica del Concurso 'Cocinando con Trufa 2025'.

El concurso, de carácter anual, contará con actividades del 4 al 8 de febrero, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

Las bases de participación que ahora se publican regulan un modelo único de competición en el cual el cocinero concursará en equipo con su restaurante de acogida. El objetivo es fomentar una manera de reconocer el intercambio cultural y gastronómico entre profesionales de todo el mundo en torno a la trufa.

La organización establece un premio económico de 3.000 euros al ganador, 2.000 euros al segundo clasificado y 1.000 euros al tercero, además de un reconocimiento y diploma a los equipos clasificados en cuarto y quinto lugar y 1.000 euros al plato premiado por el jurado popular.

TRUFA

Castilla y León, con la provincia de Soria como referente principal, ocupa una posición privilegiada en la producción de la apreciada trufa negra (Tuber melanosporum), uno de los productos más valorados en la alta gastronomía. Presente en el ecosistema desde siempre, la trufa ha experimentado en las últimas décadas un notable desarrollo gracias a la truficultura, transformando el paisaje agrícola en forestal y generando un importante impacto económico y social en el medio rural.

Junto a Soria, provincias como Burgos, Valladolid, Segovia o Palencia contribuyen de forma destacada a esta producción, gracias a la combinación de suelos y condiciones climáticas adecuadas, que permiten obtener una trufa de aroma intenso y sabor excepcional, muy apreciada.

La Junta de Castilla y León ha impulsado de forma decidida la valorización de los productos micológicos como seña de identidad de la Comunidad. Iniciativas como el Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico 'Soria Gastronómica', las Jornadas 'Buscasetas' o el Concurso Internacional 'Cocinando con Trufa' han consolidado a la trufa y la micología como símbolo de excelencia gastronómica en Castilla y León.