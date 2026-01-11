Courel ve posible el cambio en el Gobierno autonómico, convertido en "la Junta de castiga a León" tras 40 años con el PP

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha abogado por el cambio en el Gobierno autonómico y lo ve factible tras 40 años liderado por el PP en los que esta formación política lo ha convertido en "la Junta de castiga a León".

"Honestamente creo que hace falta un cambio. Cuarenta años de gobierno del Partido Popular en la Junta de Castilla y León han convertido a la Junta de Castilla y León en la Junta de Castiga a León", ha recalcado y ha argumentado que en este periodo se han producido por su parte "demasiadas promesas incumplidas" en todos los ámbitos.

Álvarez Courel se ha referido a la falta de cumplimientos en ámbitos como infraestructuras o servicios, que hacen necesario dicho cambio en el Gobierno de la Junta para que "se puedan abrir las puertas y las ventanas y entre un aire nuevo y limpio", lo que permitiría a la ciudadanía comprobar que "hay otra forma de gobernar".

En este contexto, ha señalado que esto fue lo que sucedió en la Diputación de León en 2019, cuando "entró un aire nuevo en la casa" y desde entonces se ha llevado a cabo una forma de gobernar diferente a los 24 años anteriores en los que estuvo al frente el PP.

"Creo que se está notando que efectivamente hay un aire nuevo, que se ejecutan las cosas adecuadamente y no mirando solo los intereses políticos. Se mira el interés de la sociedad en general y de los pueblos más desatendidos en particular", ha precisado y ha reiterado su confianza en que Carlos Martínez sea el próximo dirigente al mando de la Administración autonómica.

"Está claro el hartazgo de la sociedad"

En su opinión, "está claro el hartazgo de la sociedad leonesa en general" y la de Castilla y León en su totalidad, por lo que este cansancio de la población se reflejará en las próximas elecciones autonómicas.

"Yo creo que sí, que se va a reflejar ese deseo de cambio de la sociedad castellana y leonesa para que pueda haber un cambio y los 40 años de gobierno o de desgobierno o de castigo a nuestra provincia del Partido Popular dejen paso a una administración que se preocupe más por la sociedad leonesa", ha recalcado.

Además, "deberían pasar factura" en las urnas cuestiones como la gestión de los incendios del pasado verano, ya que la Junta tendría que haberse implicado en la prevención "por mucho que ahora se trate de maquillar" que se implica en la reconstrucción. "No puede ser que eso no les pase factura políticamente. Porque si no les pasa factura políticamente, entonces apaga y vámonos", ha concluido.