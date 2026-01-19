El PCAS-TC organiza este martes en Burgos una jornada sobre castellanismo y "ruralidad transformadora"

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Salón Rojo del Teatro Principal de Burgos acogerá este martes, 20 de enero, una jornada participativa, organizada por el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) sobre 'Castellanismo y ruralidad', en el que pretende debatir sobre la realidad del medio rural de Castilla y cómo construir una "ruralidad transformadora".

Según han informado fuentes del partido, esperan trabajar en el encuentro sobre cómo la extensión e implantación, en los pueblos y comarcas, de colectivos culturales, sociales, económicos, ambientales, juveniles y de mujeres, "con una profunda raíz e identificación castellana", puede convertirse "en una poderosa herramienta social para luchar contra la despoblación, tejer redes y alianzas constructivas y diseñar escenarios más participativos para construir un futuro rural más próspero y gestionado por los propios actores locales del territorio".

Esta jornada, de asistencia gratuita, se articulará en una mesa redonda integrada por seis ponentes, que presentarán sus puntos de vista sobre la comunicación de lo rural, "experiencias motivadoras en nuestros pueblos, la gestión del territorio y de sus recursos por parte de sus habitantes, otras formas de imaginar la política rural y el impulso joven y femenino, entre otros aspectos".

Participarán en la mesa redonda los ruralistas Abel Porras y Juanjo Asensio, el periodista Aythami Pérez, la profesora Sandra Curiel; el también docente y secretario general del PCAS-TC, Luis Marcos. Conduce y modera el vocal de la Junta Comunera Nacional del PCAS-TC Domingo Hernández.

A continuación, tendrá lugar un coloquio con los asistentes y entre los propios ponentes, con la finalidad de intercambiar opiniones y fortalecer propuestas e iniciativas. Seguidamente, se compartirá un picoteo castellano para dialogar con más proximidad y tranquilidad sobre las cuestiones tratadas en la jornada, que dará punto final a este evento.

Los asistentes podrán llevarse totalmente gratis uno de los libros 'Historia de Castilla' o 'Patrimonio castellano expoliado', que, destaca la formación, "contribuirán a conocer la realidad de nuestra tierra y de nuestras gentes, y a avanzar hacia una sociedad rural mucho más activa y con capacidad de liderar su propio futuro".

PCAS-TC ha reflexionado que el castellanismo y la ruralidad "mantienen un vínculo histórico, cultural, social y político que se centra especialmente, en la actualidad, en la supervivencia de los pueblos frente a la despoblación y el olvido institucional, donde el protagonismo de las gentes del medio rural sea clave a la hora de diseñar su futuro y gestionar sus recursos".