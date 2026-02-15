15M- Alvise Pérez advierte que si la Junta depende de SALF actuará “como un buen bailarín” y se preocupará de que “la música tenga sentido”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Alvise Pérez, advirtió que si el gobierno de la Junta tras los comicios del 15 de marzo depende de su formación, actuará “como un buen bailarín”, que “no se preocupa tanto de con quién baila, sino primero y antes que nada, de que la música que suena tenga sentido”, algo que se traduce, dijo, en “bajar la presión fiscal a los autónomos, repercutir el gasto político en los trabajadores o reducir los cargos ad hoc”.

En un acto celebrado en la Feria de Valladolid para presentar las candidaturas de SALF a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, acompañado de la candidata a la Presidencia de la Junta, la burgalesa Lucía Echevarrieta, Pérez sostuvo que su partido “no se preocupará” de sus votantes porque “no tienen a 500 tíos que colocar en las administraciones”. “Esa es nuestra gran ventaja. Cuando dicen que no nos voten porque no tenemos estructura, Dios gracias que no tenemos a 600.000 personas a las que dar de comer como si la política fuera la cola del INEM. Vamos a poder hacer unos tijeretazos masivos, pero no a la administración que rinde servicios a los ciudadanos, sino al gasto político que estos partidos, que llevan 20 o 30 años en el poder, han construido durante décadas estas redes clientelares tan masivas”, apuntó.

Pérez justificó que se presentan en dos de las regiones “más deshabitadas de toda España”, como Aragón (donde se han quedado a 316 votos de conseguir un escaño) y Castilla y León porque, SALF “está calentando el músculo de cara a lo que nos interesa, que son las elecciones generales de este país”. “Esperamos que dentro de unos meses podamos darlo todo en las generales”, comentó, para destacar que sus expectativas son “ser presidente del Gobierno de España y poder cambiar este país de todos los parásitos y burócratas que llevan literalmente 40 años saqueándonos”.

También admitió que el acto tiene un “carisma muchísimo más nacional que el de otros proyectos” porque “gran parte de los problemas que acaecen en Castilla y León, en Aragón o en Andalucía son problemas nacionales”. “No tenemos un presidente del Gobierno, sino un coordinador de comunidades autónomas intentando gestionar la presión de lobbies sectoriales que no priorizan a todos los españoles, sino a aquellos que se organizan mejor para amenazar o para intentar presionar electoralmente al Gobierno central. Y esto no es un país, sino comunidades de taifas peleando entre ellos. Nosotros creemos en un país libre, unido y fuerte”, apuntó.

En todo caso, durante el acto, mostró “respeto” por las “identidades” de todas las comunidades autónomas, porque, admitió, no cree que el Estado “sea un sofá en donde cada uno tenga que sentarse de la manera más cómoda posible”. A su juicio, “al final es una gestión, es un aparato burócrata que se encarga de dar los mejores servicios públicos; y cuando tienes 17 sistemas de salud diferentes o 17 sistemas de educación, pues evidentemente el coste-beneficio será infinitamente inferior si hubiera una central única de compras o un currículum escolar único”. “Es lo que tiene cualquier país sensato que se respeta a sí mismo, más cuando el nivel de recaudación en España está en máximos y el nivel de inversiones, en mínimos históricos ¿Cómo es posible”, se preguntó, según recogió Ical.

Cordones sanitarios

Cuestionado por posibles cordones sanitarios, lamentó que “todos” se lo han puesto a él y se autocalificó como “el patito feo al que le hacen bullying todos los partidos políticos, a izquierda, extrema izquierda, a derecha y a ultraderecha”. “Nosotros no creemos en los cordones sanitarios”, aclaró, para matizar que sí lo haría con “aquellos que han asesinado a personas por cuestiones ideológicas, como EH-Bildu, o los que dan golpes de Estado, como ERC o Junts, que son supremacistas radicales y nazis de la ultraderecha”.

Frente a ellos, apeló, SALF cree en la “política de la conversación y del debate”, aunque también admitió que le pondría cordón sanitario al PSOE por “motivos obvios”, ya que “están presentes en todas las causas judiciales que han intentado lanzar” contra el propio Alvise Pérez. “A día de hoy, con este Gobierno, el PSOE es una estructura criminal que debería ser ilegalizada”, consideró.

Como una empresa

Pérez manifestó que su intención es que “las cosas funcionen como una empresa de 48 millones de socios, que se llama España, y creo que se debería gestionar como tal”. En este sentido, y contra la “red clientelar” de otros partidos, las listas electorales en Castilla y León, presumió, están integradas por directoras de colegios públicos, policías, guardia civiles, funcionarios de carrera con plaza o gente que “lleva toda la vida trabajando”. “No tenemos políticos profesionales que lleven 40 años en un partido político. Dios me libre”, comentó, para recordar que al proyecto se han unido antiguos militantes de todos los países, como es el caso de Bernardo Teira, procurador en esta pasada legislatura por Vox. “Es gente que ha visto el sistema desde dentro y se ha escandalizado; quiere un movimiento de la sociedad civil”, precisó.

Responsabilidades

Pérez se refirió también a la política forestal y los incendios, “otro de los ejemplos por los que falla este país”, al igual que con la Dana de Valencia. “Aquí no se preocupan de evitar que haya incendios, nos preocupamos de ver de quién es la culpa, si de la Comunidad Autónoma o del Gobierno. Cuando la responsabilidad no es de nadie, las culpas tampoco son de nadie. Ese es un grave problema”, manifestó el político, quien reclamó “definir bien” de quién es responsabilidad de cada cosa y en base a eso “actuar y cortar la cabeza de lo que no funcionen en el sistema; y de aquello que va bien, pues priorizarlo”.

Igualmente, respondió acerca de la investigación de su partido por financiación irregular. “Como vengo de la sociedad civil, he facturado muchísimo dinero fuera de la política y el sistema tiene horror a que se presente gente que es independiente del sistema; intentan reabrir titulares que, hasta el propio Parlamento Europeo, ha dicho que no hay ningún tipo de irregularidad ahí”, justificó Pérez, quien explicó que para ganar 100.000 euros “hay que pagar” más de 70.000 en impuestos. “El titular tendría que ser ese ¿Cuánto pagan empresarios o gente que tiene éxito económico como yo en este país?”, se preguntó, para recordar que por “esta presión fiscal muchos amigos” se han mudado a Andorra.

En favor de los empresarios

En el acto también intervino la candidata a la Presidencia de la Junta, la burgalesa Lucía Echevarrieta, quien relató que hace unos días abandonó la Presidencia de AJE Burgos (Asociación de Jóvenes Empresarios) “para preservar la neutralidad” de una organización empresarial que, según señaló, debe mantenerse al margen de cualquier dinámica partidista.

“Los empresarios son sagrados, crean riqueza y no quería manchar su trabajo con esta batalla. Ahora que soy libre, digo que lo que ellos callan por miedo a represalias: en esta Comunidad te tratan mejor si eres un vago con una paguita que si eres un valiente que crea empleo”, se despachó, para enumerar que las trabas proceden de la “burocracia, licencias, permisos, formularios y meses y meses sin abrir un negocio esperando a que sellen un papel”.