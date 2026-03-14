Más de dos millones de castellanos y leoneses están llamados mañana a votar

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Un total de 2.097.768 castellanos y leoneses están llamados a ejercer su derecho a voto en la jornada de mañana, en que se elige a los representantes de los ciudadanos en las Cortes de Castilla y León.

Así, el censo de residentes (CER) está compuesto por 1.917.546 electores, de los que 81.890 son nuevos con relación a los comicios autonómicos de 2022. Por su parte, el censo de residentes en el extranjero (CERA) alcanza los 180.222 electores, con 20.143 nuevas incorporaciones.

Respeto al voto de los residentes en el extranjero, la documentación informativa se remitió entre el 7 y el 13 de febrero, mientras que el envío de las papeletas tuvo lugar entre el 18 y el 22 de febrero.

Por otro lado, Correos admitió 54.318 solicitudes de voto por correo por aquellos que deseaban ejercer por este método su derecho al sufragio en las elecciones autonómicas, con un aumento del 6,42 por ciento y 3.280 más, en relación a las 51.038 solicitudes presentadas en 2022.

De las 54.318 solicitudes de voto por correo admitidas, 37.641 se gestionaron en la red de oficinas postales y 16.677 de forma telemática a través de la web de Correos.

Desde la convocatoria de las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León, Correos adoptó todas las medidas organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas durante los procesos electorales y está poniendo todos sus recursos tecnológicos, logísticos y humanos al servicio del correcto desarrollo del proceso.