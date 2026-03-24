PSOE pedirá comparecencia urgente de Vázquez en la Diputación Permanente tras las detenciones de dos cargos de Soria

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha anunciado que su partido pedirá la comparecencia urgente en la Diputación Permanente de las Cortes del consejero de Sanidad en funciones, Alejandro Vázquez, para que dé explicaciones de lo ocurrido en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, donde la Guardia Civil ha detenido este martes a dos cargos políticos designados por el PP acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa continuada.

A expensas de conocer los detalles de la investigación de la Guardia Civil, Carlos Martínez ha apuntado a "hechos gravísimos" y "de una gravedad total y absoluta" por parte de dos cargos de libre designación del PP sobre los que "algo tendrá que decir la Consejería de Sanidad, el señor Fernández Mañueco y el PP de Castilla y León".

"Creíamos que íbamos a librarnos de la corrupción, no hemos empezado la Legislatura y ya empiezan a atisbarse cuestiones oscuras en torno a los suministros y a la gestión", ha lamentado el secretario autonómico del PSOE que ha acusado al PP de haber convertido la sanidad "en un negocio" para zanjar ahora: "Vamos a ver hasta qué punto".

Carlos Martínez ha exigido máxima "transparencia" en este caso y ha lamentado que Castilla y León vuelva a ser noticia por un asunto de presunta corrupción que afecta en este caso a cargos políticos directos del PP de libre designación y, por lo tanto, designados "digitalmente".

Por otro lado y preguntado por los contratos municipales del presidente de la Diputación de Burgos y presidente del PP provincial, Borja Suárez, ha asegurado que el Partido Socialista actuará "en consecuencia" y ha recordado las "responsabilidades políticas" del presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha afeado que piense que las cosas que pasan en su partido no van con él.

"Él siempre estuvo ahí", ha reiterado Carlos Martínez que ha recordado a Fernández Mañueco que el desconocimiento de la legislación no le exime de lo que ocurre. "¿Qué más tiene que suceder en Burgos o en Soria para que el PP asuma sus responsabilidades?", se ha preguntado tras lo que ha advertido al presidente autonómico del PP que no se puede esconder detrás de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

"Algo tendrá que decir de lo que está pasando en su partido", ha insistido Carlos Martínez que ve a Fernández Mañueco en su "mundo ideal de fantasía".