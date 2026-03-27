Las Cortes rechazan la comparecencia del consejero de Sanidad por la situación de la gerencia de Soria

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Mesa de la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León ha rechazado la petición del PSOE para que el consejero de Sanidad en funciones, Alejandro Vázquez, compareciera en sede parlamentaria para explicar la situación de vivida en la Gerencia de Soria tras la dimisión de su gerente de Asistencia Sanitaria, José Luis Vicente Cano, y del director de Gestión del Área Económica, Óscar Pérez, ante su situación procesal tras ser detenidos por la Guardia Civil en el marco de una investigación por presunta "prevaricación administrativa continuada".

En concreto, en la reunión de la Mesa celebrada este viernes se ha acordado la no admisión a trámite de la solicitud del Grupo Socialista, una decisión que se fundamenta en el informe jurídico emitido por la Letrada Mayor de la Cámara en el que se considera que esta comparecencia se enmarcaría dentro del control ordinario y no se trata de un asunto de "urgencia", que son los que deben abordarse desde la Diputación Permanente.

Así, según han informado a Europa Press fuentes de las Cortes, el informe jurídico, además de indicar determinados defectos formales, principalmente señala que el objeto de la comparecencia solicitada no se incluye dentro las funciones que corresponden a la Diputación Permanente en periodos interlegislaturas.

En este sentido, el texto recuerda que, conforme al artículo 56 del Reglamento, la Diputación Permanente tiene funciones tasadas y limitadas cuando la Cámara está disuelta, y que se centran principalmente en "velar por los poderes de la Cámara en supuestos de extraordinaria gravedad o urgencia".

No obstante, a su juicio, dentro de esta función genérica "no se encuentra el ejercicio ordinario del control parlamentario al Gobierno", que, como interpreta la letrada, corresponde al Pleno y a las Comisiones durante los periodos de actividad parlamentaria.

El informe concluye que la comparecencia solicitada se encuadra en el ámbito del control ordinario al Ejecutivo, una función que "no le corresponde ejercer a la Diputación Permanente una vez disueltas las Cortes y celebrado el proceso electoral, con el Gobierno en funciones".

No obstante, el procurador electo de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, anunció este jueves su intención de volver a recurrir a la Diputación Permanente para solicitar de nuevo la comparecencia en el caso de que esta primera petición decayera.