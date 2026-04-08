Vox, dispuesto a facilitar al PP la Presidencia de las Cortes en Castilla y León: "No vamos a dejar las cámaras al PSOE"

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

El camino del Partido Popular hacia la Presidencia de las Cortes de Castilla y León parece, gracias a Vox, bastante despejado. A una semana de que se celebre la constitución del Parlamento autonómico todo parece dispuesto para que, salvo sorpresa mayúscula, los de Alfonso Fernández Mañueco ocupen el primer asiento del órgano de gobierno del Parlamento, toda vez que desde la formación de Santiago Abascal se ha venido reiterando que no están interesados «en los sillones» y que, además, no quieren «dejar las cámaras al PSOE».

Si este lunes era el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, quien tras la reunión del Comité de Acción Política aseguraba que las negociaciones de su partido con el PP en Castilla y León «no comenzarán con los sillones», ayer fue la portavoz de los de Abascal en el Congreso, Pepa Millán, quien no solo incidió en esta idea sino que, además, avanzó que facilitarán a los ‘populares’ la Presidencia de las Cortes.

Millán deslizó ayer, por tanto, la intención de Vox de votar a favor del candidato que el PP proponga para presidir las Cortes de Castilla y León, que se constituirán la semana próxima, alegando que así evitarán que este cargo recaiga en el PSOE.

En rueda de prensa en la Cámara baja, la portavoz parlamentaria avanzó que Vox «no va a dejar las cámaras en manos del PSOE», aunque evitó concretar si votarán al candidato ‘popular’. Sí recordó que Vox no confía «plenamente» en el PP porque «dice una cosa y luego hace otra», pero insistió en que la formación de Abascal «va a evitar que la (Presidencia de la) Mesa caiga en manos del PSOE», informa Europa Press.

Millán rehusó especificar los escollos que están dilatando las negociaciones para formar gobiernos de coalición en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y se limitó a insistir en que Vox prioriza las medidas políticas, con garantías de cumplimiento y plazos, antes que los sillones, que no negocian a través de los medios y que el PP conoce las exigencias de los de Santiago Abascal.

«Nuestra prioridad son las medidas, luego ya veremos qué cuota de responsabilidad tiene cada uno de los gobiernos», hizo hincapié, antes de asegurar que Vox quiere cerrar pactos en las tres autonomías «lo antes posible». «No nos perdamos en titulares malintencionados ni en relatos mediáticos con la intención de ralentizar lo máximo posible estos acuerdos que deseamos que salgan adelante lo antes posible», pidió.

En lo que respecta a las Cortes de Castilla y León, fuentes de Vox consultadas por este periódico aseguran que la intención del partido es no presentar siquiera un candidato a la Presidencia del Parlamento castellano y leonés para, precisamente, enfatizar esa afirmación que vienen repitiendo incluso desde la campaña electoral de que no quieren «sillones».

Además, gracias a este último movimiento de situarse como facilitadores del PP para acceder a la jefatura del Legislativo autonómico, también quieren hacer ver que no están bloqueando las negociaciones con los ‘populares’ de cara a los Ejecutivos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Por lo tanto, y con esta posición de Vox, la Presidencia de las Cortes está cada vez más al alcance del PP, aunque todavía quedan algunas reservas. Por un lado, los de Abascal no han desvelado públicamente si su posición será la de votar al candidato ‘popular’ o la abstención. En el primer caso, las matemáticas mandan y la mayoría sería definitiva. En el segundo, sin embargo, y en el supuesto de que PSOE lograse el respaldo de los cuatro procuradores de UPL y Soria Ya, el PP debería recurrir ineludiblemente al parlamentario de Por Ávila, Pedro Pascual, para anotarse la Presidencia.

Una Presidencia que, según fuentes consultadas por este periódico, iría a parar al segoviano Francisco Vázquez, uno de los procuradores ‘populares’ con más trayectoria en las Cortes y quien ocupó la Vicepresidencia primera durante la última legislatura.

Pero Vázquez no sería el único procurador del PP sentado a una Mesa en la que Alfonso Fernández Mañueco podría colocar, incluso, a cuatro de los suyos. Una vez resuelta la cuestión del presidente, será momento de votar las dos vicepresidencias y, de nuevo, la suma que habría valido a los ‘populares’ para presidir el Ejecutivo sería también suficiente aquí, quedando la restante a disposición del PSOE.

Algo más complejo es el escenario de las tres secretarías, que al igual que las vicepresidencias, se votan en conjunto. Por ello, surge aquí la posibilidad de dividir el voto para que el PP consiga dos. Si el PSOE usa sus 30 escaños para apoyar a su candidato, los 33 ‘populares’ pueden dividirse en 16 y 17 para asegurarse los dos asientos restantes, quedando un reparto final de cuatro a dos en la Mesa de las Cortes.

Pero en todo este escenario no solo figuran como actores el PP y Vox, sino que el PSOE también participa a pesar de que sus números sean menos optimistas. Con 30 procuradores, necesita inevitablemente recabar apoyos, y eso podría facilitarles solo un empate técnico. En todo caso, y a pesar de que ayer el secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, asegurara que no están manteniendo «ningún contacto ni negociación para la Mesa de las Cortes», para hoy su formación tiene prevista una reunión con la UPL.

Este encuentro, que según fuentes de la formación leonesista se celebrará en torno a las 12.00 horas en sede parlamentaria, es una incógnita puesto que el PSOE no ha comunicado el contenido de la misma ni siquiera a sus interlocutores. En todo caso, estos advierten que si bien están dispuestos a hablar de la Mesa de las Cortes, confían en que los socialistas no les quieran tentar con puestos en la misma porque los rechazarían de inmediato. «Es no conocernos», aseguran.

Así, este es el escenario que se dibuja a menos de una semana de que se celebre la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León el próximo martes, y será entonces cuando se despejen todas las incógnitas que existen en torno a la composición de la Mesa. Al fin y al cabo, y a pesar de que la predisposición de Vox a que el PP ostente la presidencia de la cámara durante la próxima legislatura parece clara, aún está por ver si esto se traduce en un voto a favor del candidato ‘popular’ o si, por el contrario, los de Mañueco deben conformarse con la abstención, no desdeñable pero menos contundente y que les obligaría también a buscar un acuerdo con Por Ávila, dispuesta a escuchar a todas las formaciones que se pongan en contacto con ellos pero teniendo muy claro cuál es su precio.