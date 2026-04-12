La XII Legislatura se inicia este martes con la constitución de unas Cortes que volverán a presidir el PP siete años después

Los procuradores del Grupo Popular, José María Eiros (I) y Ángel Porras (C), junto al socialista Diego Vallejo, conformarán la mesa de edad que inaugurará la XII legislatura el próximo 14 de abril en la sesión de constitución de las nuevas Cortes.

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La duodécima Legislatura se inicia este martes, 14 de abril, con la sesión de constitución de las nuevas Cortes de Castilla y León de 82 procuradores que el PP volverá a presidir siete años después de haber cedido esta responsabilidad, primero a Ciudadanos y después a Vox. Además de la Presidencia está en juego la distribución de fuerzas en la Mesa de la cámara, si bien todo parece indicar, salvo cambio de última hora, que la mayoría será para los ‘populares’.

Tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo se conformarán las nuevas Cortes en una sesión que comenzará a las 11.30 horas en el Hemiciclo de alabastro de la sede de Valladolid. El procurador ‘popular’ José María Eiros, de 67 años, presidirá la mesa de edad por ser el parlamentario mayor de la cámara junto a los dos más jóvenes, el ‘popular’ Ángel Porras -27 años- y el socialista Diego Vallejo -28 años- que actuarán como secretarios.

De hecho, serán ellos quienes se encarguen de leer a los procuradores las normas del Reglamento de las Cortes que regirán esta sesión constitutiva, así como el decreto de convocatoria de las pasadas elecciones autonómicas. Además, darán cuenta de la relación de los 82 procuradores elegidos en las urnas así como de los recursos que se pudieran haber presentado. Tras estos pasos se procederá a la elección de la Mesa de las Cortes.

El Grupo Popular, con 33 procuradores, es el mejor posicionado para hacerse con la Presidencia de la cámara, en un puesto en el que algunos en el PP sitúan al segoviano Francisco Vázquez, secretario autonómico del PP y actual vicepresidente primero, si bien el partido no ha informado sobre su candidatura. Los socialistas de Carlos Martínez, que desvelarán sus candidatos el lunes en la Ejecutiva Autonómica, no presentarán batalla al constatar que no tienen opciones y Vox da por hecho, que en esta ocasión este cargo no es para ellos.

Los 82 procuradores serán llamados por orden alfabético del primer apellido para participar en una votación secreta en urna, en la que tendrán que introducir una papeleta con el nombre del candidato que apoyen. Comenzarán por la burgalesa Marta Alegría Martínez (Vox) y terminarán por el socialista Iván Zazo (PSOE). Se exige mayoría absoluta (42 votos) en primera votación y simple en la segunda. En el caso de que se produjera un empate, se repetirá y resultará elegido el aspirante del partido más votado.

Tras proclamarse al nuevo presidente de las Cortes, se procederá a la elección de las dos vicepresidencias, que recaerán en los dos candidatos que obtengan por orden correlativo más votos. En este caso, salvo un acuerdo entre partidos que conlleve una cesión, estos puestos de la Mesa serán para PP y PSOE, por ser las formaciones con más procuradores. Por último, llegará el turno de las tres secretarías, que podrían recaer en los candidatos de PP, PSOE y Vox, tercer partido de la cámara.

Ninguno de los grandes partidos ha confirmado quienes serán sus candidatos a las vicepresidencias y secretarías, pero los socialistas habitualmente dejan la vicepresidencia para el secretario de Organización, en este caso el burgalés Daniel de la Rosa, mientras su secretaría podría ir a parar a la leonesa Nuria Rubio, vicesecretaria autonómica del PSOE, aunque se barajan otras opciones. Ni PP ni Vox han revelado sus aspirantes, algo que se podría conocer este lunes o martes.

Aunque en 48 horas todo se desvelará, tras las votaciones sucesivas, el Partido Popular, que no tiene mayoría absoluta en la cámara, podría hacerse con el control de la Mesa, al lograr tres puestos, frente a los dos del PSOE y uno de Vox, algo que no sucedía desde 2019. No obstante, esta configuración puede modificarse a lo largo de la legislatura previa renuncia de sus titulares, lo que conllevaría una nueva votación.

Juramento o promesa

Posteriormente llegará el turno de que juren o prometan su cargo los seis miembros de la Mesa, así como el resto de parlamentarios de la cámara autonómica. En las últimas legislaturas sus señorías han ido innovando las fórmulas pues hace cuatro años Vox lo hizo por España, mientras los tres de la UPL recurrieron a la autonomía de la Región Leonesa y Pedro Pascual, se lo dedicó a su provincia.

Ante una mesa con un ejemplar de la Constitución y otro del Estatuto de Autonomía, los procuradores uno a uno irán prestando juramento o promesa para alcanzar la plena condición de procurador ante el nuevo presidente y los dos vicepresidentes de la cámara y recibirán la medalla de las Cortes.

La sesión finalizará con la primera intervención ante la cámara de su presidente quien declarará constituidas las Cortes y levantará esta primera sesión plenaria de la legislatura.