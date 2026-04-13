El segoviano Francisco Vázquez (PP) se convertirá mañana en el décimo presidente de las Cortes

Imagen de archivo del año 2015. Francisco Vázquez, reelegido como presidente de la Diputación de Segovia.Diego de Miguel

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El procurador ‘popular’ por Segovia Francisco Vázquez se convertirá mañana martes en el décimo presiente de las Cortes de Castilla y León, de acuerdo al pacto político de PP y Vox que garantiza su elección en la sesión de constitución de la Cámara, prevista a partir de las 11.30 horas. Con ello, el Partido Popular volverá a ostentar la segunda autoridad de la Comunidad, tras siete años en manos de Ciudadanos y Vox.

Si todo sigue el guion previsto, Francisco Vázquez, que se acerca a los 67 años, dará el relevo en la duodécima legislatura como presidente de las Cortes a Carlos Pollán, de Vox. Se convertirá, además, en el sexto presidente de las Cortes que pertenece al Partido Popular y en el segundo que tendrá la provincia de Segovia.

Vázquez, que ha sido vicepresidente primero de las Cortes durante siete años y procurador durante 16 años, aunque en dos periodos diferenciados, entre 1995 y 2004 y entre 2019 y la actualidad, se convertirá en su sexta legislatura en el presidente del legislativo, que cuenta con 82 procuradores, de seis partidos -PP, PSOE, Vox, UPL, Soria YA y Por Ávila-, en el que ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta.

Francisco Vázquez suma su nombre a la nómina de presidentes de la Cámara, de los que hasta ahora siete han sido varones y dos mujeres. La etapa autonómica se inauguró, en mayo de 1983, con el socialista Dionisio Llamazares, único dirigente del PSOE que ha ostentado esta responsabilidad. Le sucedió en 1987 Carlos Sánchez-Reyes, del CDS, que cedió en 1991 el testigo al recientemente fallecido Manuel Estella, primer presidente del PP, que se mantuvo en el cargo durante tres legislaturas completas -hasta 2003-, lo que le convierte en el dirigente que más años ha ocupado este cargo.

El ‘popular’ y abulense José Manuel Fernández Santiago también presidió el parlamento autonómico durante la sexta y la séptima legislatura, de 2003 a 2011. No fue hasta junio de 2011 cuando las Cortes tuvieron a su primera presidenta, la salmantina María Josefa García Cirac (PP), a la que sucedió otra mujer, la segoviana Silvia Clemente, que fue elegida por las filas del PP, pero dejó el partido y renunció a su cargo.

La sustituyó en la recta final de la novena legislatura el burgalés Ángel Ibáñez (PP), hasta ahora el último presidente del PP que han tenido las Cortes. Los dos siguientes fueron Luis Fuentes (junio de 2019 a marzo de 2022), que en ese momento pertenecía a Ciudadanos, si bien terminó dejando el partido, y Carlos Pollán, de Vox, que mañana dará el relevo al procurador Francisco Vázquez.

Jurista, funcionario y político

Francisco Vázquez (10 de junio de 1959, Segovia), casado y con tres hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado del Colegio de Segovia. Funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de la Administración Autonómica de Castilla y León, cuenta con formación en liderazgo y gestión pública en la administración, así como en derecho público, autonómico y de la Unión Europea.

Vázquez llegó a las Cortes como procurador por su provincia en 1995, donde permaneció hasta el año 2004. En este periodo fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular entre 2001 y 2003. Posteriormente inició su etapa en la Cámara Alta como senador por Segovia (2004-2011).

Aunque fue concejal y portavoz del PP del Ayuntamiento de Segovia (2003-2007), no fue hasta 2011 cuando fue elegido presidente de la Diputación de Segovia y del Museo Esteban Vicente, cargo que ostentó hasta 2019, cuando regresó al parlamento autonómico y se convirtió en vicepresidente primero, responsabilidad que ha mantenido hasta la fecha.

Igualmente, Francisco Vázquez ha sido presidente del Partido Popular de Segovia durante 17 años, entre el 2000 y el 2017. En ese ejercicio se convirtió en secretario autonómico del PP de Castilla y León al llegar a la Presidencia Alfonso Fernández Mañueco. En el último congreso, celebrado en León en 2022, fue reelegido en su cargo como ‘número dos’ de la formación.