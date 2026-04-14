El segoviano Francisco Vázquez, nuevo presidente de las Cortes con los votos de PP y Vox

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El procurador de PP por Segovia Francisco Vázquez se convirtió hoy en el nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León al superar su candidatura la mayoría absoluta en primera votación. En concreto, recibió los 33 votos de los procuradores del Partido Popular, así como los 14 de los parlamentarios de Vox, con los que habían alcanzado un acuerdo previo.

Además, la socialista Nuria Rubio, la candidata del PSOE a la Presidencia de las Cortes, recibió 30 votos de su bancada, mientras hubo otros cinco votos en blanco, correspondientes a los partidos minoritarios -UPL, Soria Ya y Por Ávila-, según informó el presidente de la meda de edad, el ‘popular’ José María Eiros, terminada la votación.

La elección de Vázquez, que sustituye en el cargo a Carlos Pollán (Vox), fue la primera que adoptó el pleno de las Cortes en esta sesión de constitución, tras las elecciones del pasado 15 de marzo. Su nombre fue propuesto por la nueva portavoz del PP en la cámara, la zamorana Leticia García, que cesó este martes como consejera de Industria, Comercio y Empleo.

Asimismo, Francisco Vázquez, secretario autonómico del PP, es el décimo presidente de las Cortes y el sexto del Partido Popular desde la primera legislatura que comenzó en 1983, ya que el último de su partido fue Ángel Ibáñez -de marzo a junio de 2019-. Con ello, el PP vuelve a ostentar la segunda autoridad de la Comunidad, tras siete años en manos de Ciudadanos y en Vox.

El nuevo presidente de las Cortes, que sustituye a Carlos Pollán (Vox), dirigirá una cámara con 82 procuradores, uno más que en la pasada legislatura, que representarán a seis partidos -PP, PSOE, Vox, UPL, Soria YA y Por Ávila-, en el que ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta.

Jurista, funcionario y político

Francisco Vázquez (10 de junio de 1959, Segovia), casado y con tres hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado del Colegio de Segovia. Funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de la Administración Autonómica de Castilla y León, cuenta con formación en liderazgo y gestión pública en la administración, así como en derecho público, autonómico y de la Unión Europea.

Vázquez llegó a las Cortes como procurador por su provincia en 1995, donde permaneció hasta el año 2004. En este periodo fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular entre 2001 y 2003. Posteriormente inició su etapa en la Cámara Alta como senador por Segovia (2004-2011).

Aunque fue concejal y portavoz del PP del Ayuntamiento de Segovia (2003-2007), no fue hasta 2011 cuando fue elegido presidente de la Diputación de Segovia y del Museo Esteban Vicente, cargo que ostentó hasta 2019, cuando regresó al parlamento autonómico y se convirtió en vicepresidente primero, responsabilidad que ha mantenido hasta la fecha.

Igualmente, Francisco Vázquez ha sido presidente del Partido Popular de Segovia durante 17 años, entre el 2000 y el 2017. En ese ejercicio se convirtió en secretario autonómico del PP de Castilla y León al llegar a la Presidencia Alfonso Fernández Mañueco. En el último congreso, celebrado en León en 2022, fue reelegido en su cargo como ‘número dos’ de la formación.