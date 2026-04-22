La Junta pide al Gobierno “diálogo y flexibilidad” y que “no insista en fórmulas que fracasan” con el Plan de Vivienda

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.R. Valtero

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El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, pidió hoy al Gobierno de España “diálogo y flexibilidad” y que “no insista en fórmulas que fracasan”, tras la presentación del Plan de Vivienda del Ejecutivo nacional que contempla 378 millones para el desarrollo de sus políticas en Castilla y León.

Carriedo, en declaraciones recogidas por Ical tras el Consejo de Gobierno celebrado hoy, lamentó que el plan presentado por el Ejecutivo nacional “incide en los defectos y errores” que han llevado a que la vivienda sea “el primer problema de los españoles por una política equivocada del Gobierno”, según el portavoz de la Junta.

Para Carriedo, “ha faltado diálogo y ha sobrado imposición” en una norma que el portavoz de la Junta lamenta que no permita “flexibilidad”. “Se plantea como todo o nada para todas las comunidades sin tener en cuenta sus circunstancias individuales”, criticó el portavoz de la Junta, que explicó que no puede “decir que el plan en su integridad sea negativo” pero sí que le “falta flexibilidad” para asumir solo algunas de las medidas, como recoge Ical.

En cuanto a la falta de diálogo, Carriedo afeó al Gobierno que no haya consultado con las comunidades cuando estas tienen “mucho que aportar como gestoras” de los fondos, especialmente en casos como el de Castilla y León al situarse como “la segunda comunidad con menor incremento del precio de la vivienda en los cinco últimos años y la tercera en el precio más barato de la vivienda”.

Por ello, el portavoz del Gobierno autonómico afirmó que “sería bueno que en Castilla y León pudiéramos aplicar las políticas que han llevado a esta situación y no que se nos obligue a aplicar las políticas del Gobierno, que han fracasado allí donde se han aplicado”.

En ese sentido, y para extender la hasta ahora “ventaja comparativa” de Castilla y León con otras comunidades, Carriedo hizo un llamamiento al “diálogo” al Gobierno a través de una alternativa basada en la “flexibilidad” en la aplicación de la norma, en el ofrecimiento de más viviendas y en “hacer lo posible para que las personas que puedan ofrecer vivienda en alquiler lo hagan porque hay garantía y seguridad suficiente para llevarla a cabo”.