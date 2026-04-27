La pingada del mayo vuelve a este popular barrio de Burgos

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

El barrio burgalés de Capiscol se prepara para celebrar una de sus citas más importantes del año como es la Pingada del Mayo, una tradición que tendrá lugar la noche del 30 de abril al 1 de mayo y que recupera por segundo año consecutivo «el acarreo del pino a hombros por parte de los vecinos», una costumbre que se había perdido en favor del transporte con maquinaria.

En la rueda de prensa de presentación, el presidente del Consejo de Barrio, José Manuel López, acompañado por el concejal de Participación y miembros de la organización, ha detallado los pormenores de una fiesta que «suma ya 46 ediciones». El mayo de este año será un ejemplar de pino de 21 metros de altura, seleccionado en los montes de Fuentes Blancas por su esbeltez y rectitud.

La jornada del 30 de abril arrancará con un marcado carácter social y a las 15:00 horas se celebrará una paella solidaria cuya recaudación se destinará a la adecuación de unos locales parroquiales destinados a la infancia del barrio.

Es un proyecto «necesario» para que los niños tengan un espacio para sus «actividades y catequesis», ha explicado López, quien ha aprovechado para reivindicar el proyecto de la nueva plaza del barrio.

Tras la comida, el programa continuará con una yincana infantil organizada en colaboración con las peñas Antonio José y Capiscol. Sin embargo, el momento álgido comenzará a las 18:30 horas con el traslado del árbol.

El pino será descargado en las inmediaciones del antiguo puente de la vía y, desde allí, los voluntarios lo cargarán a hombros durante unos 200 metros hasta la plaza del barrio.

Para coordinar este esfuerzo, la organización ha habilitado listas de inscripción en varios establecimientos ys que necesitan «al menos a 40 o 50 personas» para realizar los relevos con seguridad, dado el tamaño del ejemplar", ha señalado el presidente.

La Pingada del Mayo llegó a Capiscol en la década de los 70 de la mano de los vecinos procedentes de la Sierra de Burgos y de Soria -especialmente de localidades como Hontoria del Pinar, Palacios de la Sierra o San Leonardo de Yagüe- que se asentaron en la ciudad para trabajar.

Fue el párroco Alejandro Céspedes quien impulsó esta costumbre que, originalmente, incluía el reto de trepar por el tronco untado de grasa para alcanzar un jamón en la copa.

Este año, el Consejo de Barrio otorgará un reconocimiento especial a Ángel 'El Serrano', responsable de dirigir las maniobras de levantamiento del árbol, por su veteranía y compromiso con la fiesta. Una vez que el pino quede erguido dominando el cielo de Capiscol, la noche concluirá con un reparto de chocolate con bizcochos para todos los asistentes, bajo los sones de los Dulzaineros de Capiscol.

Desde la organización han invitado a todos los burgaleses a participar, bromeando con que solo hace falta «buena disposición y que el tiempo acompañe».