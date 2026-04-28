La aplicación Wap (what a plan!), ganadora de la II edición de Emprende Experience

La Federación Leonesa de Empresarios clausura la II edición de la Emprende Experience y entrega el premio a la iniciativa ganadora.Carlos S. Campillo

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La aplicación Wap (what a plan!) resultó hoy ganadora de la II edición de Emprende Experience celebrada en la capital leonesa. Se trata de una plataforma de ocio que recoge planes locales que no aparecen en otros lugares de Internet, con la vocación de ser un altavoz o escaparate de las zonas rurales de la provincia de León.

“Queremos llegar a esas zonas donde hay mucho ocio y mucha diversión, pero que solo se conoce si es por el boca a boca o porque vives allí directamente”, explicó el ingeniero informático Jorge Velasco uno de sus responsables y detalló que en Internet hay muchas muchas fuentes donde encontrar los planes de ocio, pero muy fragmentado.

Su propuesta plantea un acceso visual con un mapa muy interactivo y notificaciones de los evento, para localizar los actos fácilmente. Sus artífices se dirigen a un público familiar y a todas las personas y Wap (what a plan!) ya se puede encontrar tanto en los navegadores principales como en las plataformas de iOS y Android.

La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) organizó la II edición de Emprende Experience León, una iniciativa intensiva destinada a transformar ideas de negocio en proyectos con viabilidad real que se enmarca dentro del programa Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) Emprende, en la que compitieron una veintena de ideas y que también contó con la implicación de la Asociación Leonesa de Empresas Tecnológicas, Aletic,